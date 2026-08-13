Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणाबाबत महत्त्वाची अपडेट! पाणलोट क्षेत्रात पाऊस वाढल्याने वीजगृहातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; धरण किती भरले?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पुन्हा पावसाने हजेरी लावली असून, कोयनानगर व नवजा परिसरात चांगल्या पावसाची नोंद झाली आहे. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे ६० मिलिमीटर, तर नवजा येथे ७३ मिलिमीटर पावसाची नोंद (Koyna Water Storage Latest) झाली. .धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी गुरुवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून कोयना धरणाच्या पायथा वीजगृहातून पुन्हा १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. सध्या धरणात ९५.७८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे..कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील नवजा, कोयनानगर आणि महाबळेश्वर परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून पावसाने काहीशी उघडीप दिली होती. मात्र, मंगळवारी सायंकाळपासून पावसाने पुन्हा जोर धरला आहे. त्यानंतर कोयनानगर व नवजा परिसरात पावसाची नोंद झाली असून, नवजा येथे सर्वाधिक ७३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. दरम्यान, महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाची उघडीप कायम असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येत आहे..Ratnagiri Bauxite Mining : पडवे बॉक्साईट खाण लिलावाला राज्य शासनाची मंजुरी; 300 हेक्टरवर होणार उत्खनन, खनिकर्म क्षेत्रासाठी नवे नियम लागू.दरम्यान, कोयना धरणातून तसेच पायथा वीजगृहातून नदीपात्रात सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग सोमवारी दुपारी बारा वाजल्यापासून पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. मात्र, पाणलोट क्षेत्रात पुन्हा पावसाची सुरुवात झाल्याने आणि धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी सकाळी दहा वाजता पायथा वीजगृहातून १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे..सध्या कोयना धरणात ९५.७८ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाची स्थिती आणि धरणातील पाण्याची आवक लक्षात घेऊन पुढील विसर्गाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.