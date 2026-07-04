Rare Ganesh idol in Koyna Dam : ऋषी मुद्रेतील बैठक अन् 'ढोकरा शैली'! कोयना धरणाच्या गाळात सापडलेली दुर्मीळ गणेशमूर्ती नेमकी किती जुनी? उलगडणार जुन्या संस्कृतीचा वारसा

कराड (सातारा) : मॉन्सूनच्या पावसाने यंदा महिनाभर उशिराने हजेरी लावली. मात्र, दरम्यानच्या काळात कोयनानगर (ता. पाटण, जि. सातारा) येथील कोयना धरणाची पाणी पातळी मोठ्या प्रमाणात घटली होती. त्यामुळे धरणासाठी विस्थापित झालेल्या गावातील काही अवशेष, काही मूर्ती या कोयना जलाशयाच्या (Koyna Dam) पात्रातून उघड्यावर आल्या. त्यामध्येच बामणोली-तापोळा परिसरातील कोरड्या पडलेल्या नदीपात्रात एक दुर्मीळ गणेशमूर्ती आढळून आली आहे. ऋषी मुद्रेतील बैठ्या आसनावरील ब्रांझ धातूची ही मूर्ती ढोकरा शैलीतील असल्याचे संशोधकांचे मत (Bronze Ganesh idol discovered in Maharashtra) आहे. .कोयना धरणाची निर्मिती ही पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याबरोबरच जलविद्युत निर्मितीसाठी करण्यात आली. १९५१-५४ दरम्यान कोयना नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेला अधिकृत सुरुवात झाली. धरणाच्या बांधकामाला १९५६ मध्ये सुरुवात झाली. १९६३ ते १९६४ च्या दरम्यान धरणाचे काम पूर्ण झाले. या प्रकल्पातून तब्बल सुमारे १९६० मेगावॉट वीज तयार केली जाते..धरणातील पाण्यामुळे आजूबाजूच्या दुष्काळी भागाला, तसेच टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळसारख्या उपसा सिंचन योजनांना पाणी मिळते. या धरणाच्या निर्मितीसाठी सुमारे १०० गावांची जमीन बाधित झाली होती. या प्रकल्पासाठी सुमारे २५ हजार ५९९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ३०,००० एकरहून अधिक लागवडीखालील शेतजमीन पाण्याखाली गेली. त्यामुळे पाटण, जावळी, महाबळेश्वर तालुक्यातील सुमारे अनेक गावांचे पुनर्वसन करावे लागले..White Mongoose VIDEO : कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! चिपळूणमध्ये आढळले दुर्मीळ 'पांढरे मुंगूस'; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल, काय आहे पांढऱ्या रंगामागचं कारण?.मॉन्सूच्या पावसाने यंदा महिनाभराने उशिराने सध्या हजेरी लावली आहे. दरम्यानच्या काळात कोयना धरणातील पाणी शेती, पिण्यासाठी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरल्याने तो खूपच कमी झाला होता. पाणीसाठा कमी झाल्याने धरणासाठी पुनर्वसित झालेल्या गावातील अवशेष बाहेर आले. त्यामध्ये काही मूर्तीही दिसून आल्या. त्यात मातीच्या गाळात असलेली एक मूर्ती बामणोली-तापोळा परिसरात आढळून आली..UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?.ऋषी मुद्रेतील बैठ्या आसनावरील ही मूर्ती ब्रांझ धातूची आणि ढोकरा शैलीतील असल्याचे मत संशोधकांचे आहे. ही मूर्ती प्रामुख्याने आदिवासी शैलीतील असून ती मूर्ती त्या परिसरात कशी आणली असावी, या शोध लागल्यास जुन्या संस्कृतीचा वारसा यातून उलगडू शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.