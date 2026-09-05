Koyna Dam Water Level : कोयना धरण 100 टक्के भरले! धरणातून 1,050 क्युसेक विसर्ग सुरू; कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या नागरिकांना खबरदारीचं आवाहन

कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी पावसाची रिपरिप कायम आहे. धरण सध्या पूर्ण क्षमतेने 100 टक्के भरले (Koyna Dam 100 percent full today) असून आज शनिवारी (ता. ५) सकाळी आठ वाजता धरणात 105.03 टीएमसी पाणीसाठा आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्यास धरणातून केव्हाही नदीपत्रात विसर्ग करण्यात येणार असून कृष्णा-कोयना नदीकाठी प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. .कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला, तरी अधूनमधून पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेवर स्थिर असून, धरण १०० टक्के भरले आहे. शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 7 तर नवजा येथे 10 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात सध्या 2 हजार 315 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे..शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत धरणातील पाणीसाठ्यात 0.20 टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. धरणात 105.03 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरणातील पाण्याची आवक आणि पाणलोट क्षेत्रातील पावसाची स्थिती प्रशासनाकडून सातत्याने निरीक्षणात ठेवण्यात आली आहे..Pune Bangalore Highway Traffic Relief : 'कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर' उड्डाणपुलावरून रात्रीची वाहतूक सुरू; पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहनधारकांना मोठा दिलासा.धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित पद्धतीने सुरू करण्यात आला आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून सध्या 1 हजार 50 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्यास धरणातील पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत धरणातून नदीपात्रात अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग केव्हाही सुरू केला जाऊ शकतो..कोयना धरणातून विसर्ग वाढल्यास त्याचा परिणाम कोयना नदीसह कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे, पाण्याच्या प्रवाहाजवळ थांबणे तसेच नदीवरील बंधारे किंवा पूल ओलांडताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, धरण परिसरात पावसाची रिपरिप कायम असल्याने धरणातील पाणीसाठ्यावर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष आहे. पाण्याची आवक वाढल्यास परिस्थितीनुसार विसर्गाचा निर्णय घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.