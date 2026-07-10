सातारा

Koyna Dam Update : महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरला पावसाचा जोर ओसरला; कोयना धरणात तब्बल 51.71 टीएमसी साठा, किती क्युसेक पाण्याची आवक सुरू?

Koyna Dam Water Storage Crosses 51.71 TMC : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर धरणातील पाणीसाठा ५१.७१ टीएमसीवर पोहोचला आहे. पाण्याची आवक सुरू असून सातारा आणि महाबळेश्वर परिसरातील जनजीवन हळूहळू सुरळीत होत आहे.
Koyna Dam water level today

Koyna Dam water level today

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरात गुरुवारी (ता.९) दुपारपासून पावसाने उघडीप दिल्याने जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. सलग अनेक दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, कोयना धरणातील पाणीसाठा ५० टीएमसीचा टप्पा ओलांडून ५१.७१ टीएमसीपर्यंत पोहोचला (Koyna Dam latest water storage update) आहे.

Loading content, please wait...
Satara
IMD
Monsoon
Mahabaleshwar
Koyna Dam
Koyna Disaster Management
Koyna Division
rain alerts Maharashtra
Koyna dam water levels

Related Stories

Koyna Dam latest water storage update
Koyna Dam latest water storage update
Koyna Dam heavy rain latest news
Koyna Dam latest water storage update