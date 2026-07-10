Koyna Dam Update : महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरला पावसाचा जोर ओसरला; कोयना धरणात तब्बल 51.71 टीएमसी साठा, किती क्युसेक पाण्याची आवक सुरू?

कराड : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरात गुरुवारी (ता.९) दुपारपासून पावसाने उघडीप दिल्याने जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. सलग अनेक दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, कोयना धरणातील पाणीसाठा ५० टीएमसीचा टप्पा ओलांडून ५१.७१ टीएमसीपर्यंत पोहोचला (Koyna Dam latest water storage update) आहे..सातारा जिल्ह्यात २९ जूनपासून मॉन्सूनने जोरदार हजेरी लावली होती. त्यामुळे कृष्णा, कोयना आणि इतर उपनद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली होती. अनेक ठिकाणी नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर आल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. मात्र, गुरुवारी दुपारनंतर कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात, तसेच महाबळेश्वर परिसरात पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली आहे..Ganpatipule Beach Closed : गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांना बंदी! उदय सामंतांच्या सूचनेनंतर प्रशासनाकडून कडक पाऊल, अरबी समुद्रानं धारण केलंय रौद्ररूप.आज (ता. १०) सकाळी ८ वाजेपर्यंत कोयना धरणात ५१.७१ टीएमसी पाणीसाठा नोंदविण्यात आला आहे. सध्या धरणात २२ हजार ७६० क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. गेल्या २४ तासांत धरणातील पाणीसाठ्यात तब्बल १.९६ टीएमसीची वाढ झाली आहे..दरम्यान, गेल्या २४ तासांत नवजा येथे ८ मिमी, कोयनानगर येथे १० मिमी आणि महाबळेश्वर येथे ७ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. गुरुवारी दुपारी धरणातील पाणीसाठ्याने ५० टीएमसीचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडल्यानंतर आता धरणातील पाणीसाठा ५१.७१ टीएमसीवर पोहोचला असून, पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिसरातील जनजीवन सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.