Koyna Dam Water Level : कोयना धरणातील पाणीसाठा चार दिवसांपासून 92 टीएमसीवर स्थिर; महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरमध्ये किती पाऊस?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण परिसरात पावसाची उघडझाप सुरू आहे. सोमवार ३ जूनपासून आज गुरुवार 6 जून सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयना धरणातील पाणी पातळी 92 टीएमसीच्या जवळपास नियंत्रित करण्यात आलेली (Current Water Discharge from Koyna Dam) आहे. कोयना धरणातून सध्या 24 हजार 908 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे. धरणात सध्या 92.70 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात 29 जून 2026 पासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावली होती. टप्प्याटप्प्याने पडणाऱ्या या पावसामुळे धरणातील पाणी पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून धरण परिसरात पावसाची उघडझाप सुरू आहे..कोयना धरण परिसरात गेल्या 24 तासांत आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला 51 तर नवजा येथे 57 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र, महाबळेश्वरला पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे..Sagreshwar Wildlife Sanctuary : 'सह्याद्री'च्या कुशीत खुललं पर्यटन! कडेगावातील सागरेश्वर, चौरंगीनाथ पर्यटकांना खुणवतोय; पावसाळ्यात घ्या मिनी महाबळेश्वरचा अनुभव.गेल्या 24 तासांत कोयना धरणातील पाणी साठ्यात 2.42 टीएमसी वाढ झाली आहे. धरणात सध्या 92.70 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरणातून 23 हजार 858 क्युसेक, तर धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 1050 असा 24 हजार 908 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.