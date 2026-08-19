Koyna Dam Water Level: कोयना धरण ९३.२४ टक्के भरले; पाणी साठा पोचला ९८.१४ टीएमसीवर; कोयना, महाबळेश्वरला पावसाची रिपरिप कायम

कऱ्हाड: कोयना धरणाच्या पाणी साठ्यात वाढ सुरू आहे. धरणाने ९३ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. बुधवारी (ता. १९) सकाळी आठ वाजता धरणाची पाणी पातळी २१५८ फूट झाली झाली. त्यात ९८.१४ टीएमसी (९३.२४ टक्के) पाणी साठा झाला आहे. त्यात उपयुक्त पाणी साठा ९३.०२ टीएमसीवर पोचला आहे..कोयनेच्या पाणी साठ्यात २४ तासांत ०.११ टीएमसीने वाढ झाली. मंगळवारी सकाळी ९७.९३ टीएमसी असलेला साठा बुधवारी सकाळी ९८.१४ टीएमसीवर पोचला. धरणात सध्या प्रतिसेकंद १७ हजार ९२२ क्युसेक पाण्याची आवक आहे. धरणात वाढता साठा लक्षात घेऊन विसर्ग कायम ठेवण्यात आला आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून एक हजार ५० क्युसेक, तर रेडियल गेटमधून १४ हजार ४२१ क्युसेक, असा १५ हजार ४७१ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..Ola Uber Rapido new rules : ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम, १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी; मराठी नाही आली की थेट कारवाई?.पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. २४ तासांत कोयनेत २०, नवजात ३४ तर महाबळेश्वरला ५२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयनेत आजअखेर तीन हजार ८१४, नवजात चार हजार ८२४ तर महाबळेश्वरला चार ९९३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..आवक कायम; विसर्ग स्थिरधरणात सध्या १.५४ टीएमसी पाण्याची आवक होत आहे. आवक १८ हजार क्युसेकच्या आसपास असतानाच धरणातून १५ हजार ४७१ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे पाणीसाठ्यात हळूहळू वाढ होत असून धरण प्रशासनाचे पाणीपातळी व विसर्गावर लक्ष आहे..Shiv Sena प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये अचानक गोंधळ; कपिल सिबल म्हणाले, “नाचण्याची वेळ झाली”, CJI सूर्यकांतही बोलले.दृष्टिक्षेपात धरणपाणी पातळी : दोन हजार १५८ फूटपाणी साठा : ९८.१४ टीएमसी (९३.२४%)उपयुक्त पाणी साठा : ९३.०२ टीएमसी (९२.९०%)आवक : १७ हजार ९२२ क्युसेकविसर्ग : १५ हजार ४७१ क्युसेककोयना पाऊस : २० मिमीनवजा पाऊस : ३४ मिमीमहाबळेश्वर पाऊस : ५२ मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.