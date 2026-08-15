Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' 100 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर! कोयना धरणात 97 टीएमसी पाणीसाठा; सांगली-सातारा अन् कर्नाटकाची चिंता मिटली

कराड (जि. सातारा) : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयना धरणातील पाणीसाठा 100 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. धरणात सध्या 97.18 टीएमसी पाणीसाठा असून, पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे धरण लवकरच 100 टीएमसीचा टप्पा पार करेल, अशी शक्यता व्यक्त होत (Koyna Dam nearing 100 TMC) आहे. .दरम्यान, धरणातून एकूण 15 हजार 176 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू असल्याने कृष्णा व कोयना नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून, प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Shirala Nag Panchami 2026 : शिराळ्याच्या नागपंचमीबाबत मोठा निर्णय! यंदा 41 ठिकाणी जिवंत नाग दाखवण्यास परवानगी; आमदार सत्यजित देशमुखांची माहिती.साधारणपणे दरवर्षी 15 ऑगस्टच्या आसपास कोयना धरणातील पाणीसाठा 100 टीएमसीपर्यंत पोहोचतो किंवा धरण पूर्ण क्षमतेकडे वाटचाल करते. त्यामुळे नागरिकांमध्येही 15 ऑगस्टच्या सुमारास कोयना धरण भरण्याची एक प्रकारची धारणा आहे. यंदाही पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस सुरू असल्याने ही वाटचाल वेगाने सुरू आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्ह्यांसह कर्नाटकातील काही जिल्ह्यांसाठी कोयना धरण वरदान ठरले आहे. सिंचन, पिण्याच्या पाण्यासह वीज निर्मितीसाठीही या धरणाचे मोठे महत्त्व आहे. पावसाळ्यात पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यानंतर धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतो..El Nino Alert : पुढील वर्षाच्या मॉन्सूनबाबत हवामान विभागाचे मोठे संकेत! प्रशांत महासागराचे तापमान होणार कमी; 'एल निनो' ओसरणार? 'नोआ'च्या अहवालाने वाढवली चिंता.कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 29 जून 2026 पासून पावसाचा जोर वाढला होता. त्यानंतर काही दिवस पावसाने उघडीप दिली, तर पुन्हा टप्प्याटप्प्याने दमदार पाऊस झाला. या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असून, 100 टीएमसीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे..नवजा व कोयनानगर परिसरात पावसाचा जोर कायम आहे. शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून शनिवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 38 मिलिमीटर, तर नवजा येथे 82 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासांत धरणातील पाणीसाठ्यात तब्बल 1.59 टीएमसीने वाढ झाली आहे..सध्या कोयना धरणाचे दरवाजे काल सायंकाळपासून दोन फुटांवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. धरणाच्या दरवाजातून 14 हजार 126 क्युसेक, तर पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक असा एकूण 15 हजार 176 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. या विसर्गामुळे कोयना आणि कृष्णा नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून, नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.