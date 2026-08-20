Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 98.35 टीएमसी पाणीसाठा; 2 ते 3 दिवसांत धरण 100 टीएमसी भरण्याची शक्यता, धरणाचे दरवाजे 1 फुटावर...

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाला (Koyna Dam latest Update) आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाचे दरवाजे काल बुधवारी सकाळी 11 वाजता दोन फुटावरून एक फुटावर करून विसर्ग ही कमी करण्यात आला आहे. कोयना धरणातून सध्या 8 हजार 703 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे. धरणात सध्या 98.35 टीएमसी पाणीसाठा आहे. .गेल्या दोन दिवसांपासून कोयना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी जास्त होत आहे. धरणातील पाण्याची आवक ज्या प्रमाणात आहे, त्या प्रमाणात धरणातून पाणी सोडण्यात येत आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर सध्या कमी आहे. त्यामुळे धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्गही कमी करण्यात आला आहे..बुधवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज गुरुवारी (ता. २०) सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 13 मिलिमिटर, नवजा येथे 20 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाने उघडीप घेतली आहे. धरणाचे दरवाजे सध्या एक फुटाने उचलून त्यातून 7 हजार 653 क्युसेक तर, पायथा वीज गृहातून 1050 क्युसेक असा आठ हजार 703 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. कोयना धरणात सध्या 98.35 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय.धरण 100 टीएमसी भरण्याची अपेक्षाकोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी जास्त होत आहे, त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीत टप्प्याटप्प्याने वाढ होत आहे. धरण 100 टीएमसी होण्याची दोन आठवड्यापासून प्रतीक्षा आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात धरण 100 टीएमसीवर जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.