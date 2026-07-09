सातारा

Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 50 TMC पाणीसाठ्याचा टप्पा; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, महाबळेश्वर पट्ट्यात पावसाचा धुमाकूळ

Koyna Dam Water Storage Crosses 50 TMC : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाचा जलसाठा अवघ्या २४ तासांत ७.७३ टीएमसीने वाढून ५० टीएमसी पार झाला असून धरणात ८९,५१० क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे.
Koyna Dam latest water storage update

Koyna Dam latest water storage update

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरातही पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरु आहे. गेल्या तब्बल २४ तासात नवजाला सर्वाधिक १९२ मिलीमीटर, कोयनानगरला १५१ मिलीमीटर आणि महाबळेश्वरला १३२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासात कोयना धरणात तब्बल ७.७३ टीएमसीने पाणीसाठा वाढला (Koyna Dam crosses 50 TMC latest update) आहे. दरम्यान, कोयना धरण आज (ता.९) गुरुवारी दुपारी ५० टीएमसी भरले आहे.

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