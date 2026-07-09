Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 50 TMC पाणीसाठ्याचा टप्पा; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, महाबळेश्वर पट्ट्यात पावसाचा धुमाकूळ

कराड (सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरातही पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरु आहे. गेल्या तब्बल २४ तासात नवजाला सर्वाधिक १९२ मिलीमीटर, कोयनानगरला १५१ मिलीमीटर आणि महाबळेश्वरला १३२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासात कोयना धरणात तब्बल ७.७३ टीएमसीने पाणीसाठा वाढला (Koyna Dam crosses 50 TMC latest update) आहे. दरम्यान, कोयना धरण आज (ता.९) गुरुवारी दुपारी ५० टीएमसी भरले आहे. .मॉन्सूनच्या पावसाने सातारा जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन पाणी नदीपात्राबाहेर आले आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात काल रात्रीपासून थोडा पाऊस कमी झाला आहे. गुरुवारी सकाळी आठ वाजता कोयना धरणात ४९.७५ टीएमसी पाणी साठा झाला होता..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.सध्या धरणामध्ये ८९ हजार ५१० क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. तब्बल २४ तासात नवजाला सर्वाधिक १९२ मिलीमीटर, कोयनानगरला १५१ मिलीमीटर आणि महाबळेश्वरला १३२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासात धरणातील पाणी साठ्यात तब्बल ७.७३ टीएमसीने वाढ झाली आहे. दरम्यान, गुरुवारी दुपारी धरणातील पाणीसाठ्याने ५० टीमसीचा टप्पा ओलांडला आहे. कोयनानगर, नवजा आणि महाबळेश्वरात अजूनही पावसाची संततधार कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.