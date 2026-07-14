Koyna Dam Water Level : कोयना खोऱ्यात पाऊस गायब, धरणातील पाण्याच्या आवकेत मोठी घट; जुलै अखेरपर्यंत धरण भरणार का? दमदार पावसाची प्रतीक्षाच!

कराड (सातारा) : कोयना धरण परिसरात चार दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेत मोठी घट झाली आहे. १४ जुलै रोजी सकाळी आठ वाजता धरणाची पाणीपातळी २१११ फूट ५ इंच (६४३.५६० मीटर) झाली (Koyna Dam latest water storage update) असून, धरणातील एकूण जलसाठा ५३.६९ टीएमसी (५१.०१ टक्के) इतका झाला आहे. मात्र, पाऊस थांबल्याने गेल्या आठवड्यातील वेगाने वाढणारा जलसाठा आता मंदावल्याचे चित्र आहे..गेल्या आठवड्यात कोयना खोऱ्यात मुसळधार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू होती. ९ जुलैला धरणात जवळपास ८९ हजार ५१० क्युसेक इतकी आवक नोंदवली गेली होती. त्यानंतर पावसाचा जोर कमी होत गेला आणि ११ जुलैला आवक १३ हजार ५१६ क्युसेकपर्यंत घसरली. त्यानंतर सलग चार दिवस कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर येथे पावसाची नोंद जवळपास शून्यावर आल्याने धरणातील आवक आणखी कमी झाली आहे..Koyna Dam Update : 12 दिवसांत तब्बल 41 TMC पाणी वाढले; पण धरण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती पावसाची गरज? महाराष्ट्राच्या शेती अन् विजेबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर.१४ जुलैच्या आकडेवारीनुसार, कोयना येथे ० मिमी, नवजा येथे ० मिमी, तर महाबळेश्वर येथेही केवळ नगण्य पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धरणातील जलसाठ्यात वाढ होत असली तरी तिचा वेग लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे..सध्या धरणात ४८.५७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा साठा समाधानकारक असला तरी धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी जुलैच्या उत्तरार्धात आणि ऑगस्टमध्ये दमदार पावसाची आवश्यकता असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे. हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांत पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली असल्याने धरण परिसरातील परिस्थितीकडे लक्ष लागले आहे..Bhavali Waterfall Tourist Attack : नाशिकच्या प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर पर्यटकांना घेरलं! कुटुंबाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण, विनयभंग अन् लूटमार; इगतपुरीत नेमकं काय घडलं?.जलसाठ्याचा आढावापाणीपातळी : २१११ फूट ५ इंचएकूण साठा : ५३.६९ टीएमसी (५१.०१%)उपयुक्त साठा : ४८.५७ टीएमसी (४८.५०%)सलग चार दिवस पावसाने विश्रांती घेतल्याने धरणातील पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात घटली.गेल्या आठवड्यातील वेगवान जलसाठ्याची वाढ आता मंदावली आहे.जुलैच्या उर्वरित कालावधीत दमदार पाऊस झाल्यासच धरण भरण्याचा वेग पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.