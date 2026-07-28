Koyna Dam Update : 'कोयना' शतकाकडे! धरणात 24 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, नवजात 394 मिमी पाऊस

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. आज, मंगळवारी (ता. २८) सकाळी आठ वाजता धरणातील एकूण पाणीसाठा ८०.०८ टीएमसी (७६.०९ टक्के) इतका झाला (Koyna Dam storage latest update) आहे. धरण आता अवघ्या २० टक्के क्षमतेपासून पूर्ण भरण्याच्या उंबरठ्यावर पोचले आहे. कोयना धरणाची वाटचाल आता 'शतकाकडे' सुरू आहे..वाढती आवक लक्षात घेत धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी बुधवारी (ता. २९) सकाळी ९ वाजता पायथा विद्युत गृहाचे एक युनिट सुरू करून १,०५० क्युसेक पाणी कोयना नदी पात्रात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती कोयना सिंचन विभागाने दिली..धरणाचा आज सकाळी पाणी पातळी २१४१ फूट ३ इंच (६५२.६५३ मीटर) इतकी नोंदवली. धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ७४.९६ टीएमसी (७४.८६ टक्के) झाला आहे. दरम्यान, धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून नवजा येथे गेल्या २४ तासांत तब्बल ३९४ मिलिमीटर, तर कोयना येथे ७६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे धरणात सध्या २४ हजार ९३८ क्युसेक (२.१६ टीएमसी) पाण्याची आवक सुरू आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.सिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग हा पावसाचे प्रमाण आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेनुसार, वाढविण्यात किंवा कमी करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे कोयना नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नदीकाठच्या नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे टाळावे, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच नदीकाठावरील ग्रामपंचायती, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहून आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..यंदाच्या पावसाळ्यात कोयना धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढत असल्याने सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने समाधानकारक चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज असल्याने धरण प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..Radhanagari Dam Water Discharge : राधानगरी धरण 90 टक्के भरले; चांदोली धरणाचे चारही वक्राकार दरवाजे उघडले, 14 धरणांत किती आहे पाणीसाठा?.आजची कोयना धरणाची स्थिती (ता. २८ जुलै, सकाळी ८ वाजता)घटक स्थिती पाणी पातळी२१४१ फूट ३ इंच (६५२.६५३ मी.)एकूण पाणीसाठा८०.०८ टीएमसी (७६.०९%)उपयुक्त पाणीसाठा७४.९६ टीएमसी (७४.८६%)धरणातील आवक२४,९३८ क्युसेक (२.१६ टीएमसी)२४ तासांतील पाऊसनवजा : ३९४ मिमी, कोयना : ७६ मिमीउद्याचा विसर्ग - २९ जुलै रोजी सकाळी ९ वाजता पायथा विद्युतगृहातून १,०५० क्युसेकसतर्क राहानदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहावेग्रामपंचायतीनी आवश्यक खबरदारी घ्यावीपावसाच्या प्रमाणानुसार धरणातून होणाऱ्या विसर्गात बदल होऊ शकतोनदीपात्रात जाणे टाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.