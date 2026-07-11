Koyna Dam Water Level : कोयना धरण निम्म्याहून अधिक भरलं! पण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती टीएमसी पाण्याची गरज? पाहा लेटेस्ट अपडेट

कराड (सातारा) : पश्चिम घाटात कालपासून पावसाचा जोर कमी झाल्याने कोयना धरणाच्या भरतीचा वेग मंदावला आहे. आज, शनिवारी (ता. 11) सकाळी आठ वाजता धरणात 52.88 टीएमसी जलसाठा (Koyna Dam storage update July 2026) झाला आहे. म्हणजेच, धरणाने निम्म्याहून अधिक टप्पा गाठला असला तरी पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोचण्यासाठी अजून सुमारे 52.12 टीएमसी पाण्याची गरज आहे..सध्या धरणातील उपयुक्त जलसाठा 47.76 टीएमसी इतका आहे. धरणात 13 हजार 516 क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. मागील 24 तासांत कोयना परिसरात अवघा दोन मिलीमीटर, नवजामध्ये एक तर महाबळेश्वरला नऊ मिलीनीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसाची आवश्यकता कायम आहे..जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरू असताना समाधानकारक जलसाठा झाला असला, तरी धरण शंभर टक्के भरण्यासाठी पाणलोटात दमदार आणि सलग पाऊस होणे गरजेचे असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Panchganga River Water level Update : पंचगंगेची पातळी सहा फुटांनी उतरली, इचलकरंजीतही पातळीत घट; कोल्हापुरात अद्याप 24 बंधारे पाण्याखाली, 41 मार्ग बंदच.कोयना धरणाची स्थिती काय?कोयना जलपातळी : 2110.06 फूटजलसाठा : 52.88 टीएमसीउपयुक्त जलसाठा : 47.76 टीएमसीपूर्ण भरण्यास आवश्यक साठा : 52.12 टीएमसीपाणी आवक : 13,516 क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.