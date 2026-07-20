सातारा

Koyna Dam Water Level Today : कोयना धरण 60 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; महाबळेश्वर खोऱ्यातही पावसाची जोरदार बॅटिंग, 24 तासांत 2.35 टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ

Koyna Dam Nears 60% Water Storage After Fresh Rain : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा 58.89 टीएमसीवर पोहोचला आहे. अवघ्या 24 तासांत 2.35 टीएमसी वाढ झाली आहे.
Koyna Dam reservoir live storage report July 2026

Koyna Dam reservoir live storage report July 2026

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरात रविवारी पुन्हा जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली (Satara monsoon rain latest water storage update) आहे. धरण सध्या 60 टक्के भरतीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले असून सोमवारी (ता. 20) सकाळी 8 वाजेपर्यंत धरणात 58.89 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.

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