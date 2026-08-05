Koyna Dam: कोयना धरणात 92.49 टीएमसी पाणीसाठा; नवजामध्ये 123 मिमी पावसाची नोंद, धरणाचे दरवाजे चार फुटांवर स्थिर

-हेमंत पवारकराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या नवजा येथे 123 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे तर त्या तुलनेत महाबळेश्वर येथे 68 आणि कोयनानगर येथे 43 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. पावसाचे प्रमाण थोडे कमी असल्यामुळे कोयना धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवकही थोडी कमी झाली असून 24 तासात धरणातील पाणी पातळीत 2.30 टीएमसीने वाढ झाली असून धरणात सध्या 92.49 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी जास्त होत आहे. सोमवारी वाढलेला पावसाचा जोर मंगळवारी आणि बुधवारी सकाळच्या टप्प्यात थोडा कमी झाला आहे. मात्र नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. नवजा येते 24 तासात तब्बल 123 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आह..त्या तुलनेने नवजा व महाबळेश्वर येथे पावसाचे प्रमाण थोडे कमी झाल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. कोयना धरणातील पाणीसाठा वाढत असल्यामुळे कोयना धरणाचे दरवाजे चार दिवसापासून चार फुटावर स्थिर ठेवण्यात आले आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.धरणातून सध्या 23 हजार 858 क्यूसेक आणि धरणाच्या पायथा वीज ग्रहतून 1050 क्यूसेक असा एकूण 24 हजार 908 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. धरणातील पाणीसाठा काल मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज बुधवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत स्थिर असून तो 92.49 टीएमसी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.