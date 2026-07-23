Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3.90 TMC पाण्याची आवक! 67 टीएमसीचा टप्पा पार, महाबळेश्वर-नवजात मुसळधार; पाहा आजची ताजी आकडेवारी

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस पडत असून कोयना धरणातील पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत (Koyna Dam live storage update Maharashtra) आहे. कोयना धरणात 24 तासात तब्बल 3.90 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली असून धरणात सध्या 67.86 पीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .पावसाने कृष्णा-कोयना या मुख्य नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात टप्प्याटप्प्यांनी पडणाऱ्या पावसाने कोयना धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे..काही काळ 50 ते 55 टीएमसी वर स्थिर असणारा पाणीसाठा गेल्या पाच दिवसातील मुसळधार पावसाने वाढू लागला आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन पाणी नदीपात्राबाहेर येऊ लागले आहे..Pune Red Alert : पुणे जिल्ह्याला आज 'रेड अलर्ट'; पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार, हवामान विभागाचा इशारा.पावसाने खरीप हंगामातील पिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. कोयना धरणातील पाणीसाठा तब्बल 3.90 टीएमसीने वाढला आहे..Khadakwasla Dam Water Storage : पुणेकरांची पाण्याची चिंता मिटणार! पानशेत धरण 69 टक्के भरले; खडकवासला साखळीत 'इतके' टीएमसी पाणी जमा, पाहा पाण्याची स्थिती .आज गुरुवारी (ता.२३) सकाळी आठ वाजता कोयना धरणात 67.86 टीएमसी पाणी साठा झाला आहे. सध्या धरणामध्ये 45 हजार 189 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. गेल्या 24 तासात नवजा येथे 122 मिलीमीटर, कोयनानगरला 132 मिलीमीटर आणि महाबळेश्वरला 146 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरण सध्या 67.86 टीएमसी भरले असल्याची माहिती कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.