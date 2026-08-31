Koyna Dam 104.28 TMC Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! फक्त 0.97 TMC पाण्याची गरज; पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू

कराड : कोयना धरण परिसरात पावसाची उघडझाप सुरू असून, धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. धरणात सध्या 104.28 टीएमसी पाणीसाठा झाला असून, धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आता केवळ 0.97 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आज सायंकाळपर्यंत किंवा मंगळवारपर्यंत कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता (Koyna Dam 104.28 TMC water storage) आहे..कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने पाऊस होत असल्याने धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढत आहे. कोयनानगर येथे 20 मिलिमीटर, तर नवजा येथे 30 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. रविवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून सोमवारी (ता. ३१) सकाळी आठ वाजेपर्यंत धरणातील पाणीसाठ्यात 0.62 टीएमसीने वाढ झाली. सध्या धरणात 7 हजार 231 क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.कोयना धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 105.25 टीएमसी असून, सध्या धरणात 104.28 टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे धरण जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. दरम्यान, धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी कोयना धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..EL NINO IMPACT : 'सुपर एल निनो'चा भारतावर काय होणार परिणाम? गेल्या 7 दशकांतील सर्वात तीव्र हवामान बदलाचा इशारा; देशात माॅन्सूनचा पाऊस 14 टक्के कमी!.दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढून धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढल्यास धरणाच्या दरवाजातूनही कोयना नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग केला जाऊ शकतो, असा इशारा धरण व्यवस्थापनाने दिला आहे. त्यामुळे कोयना नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि नदीपात्रात उतरू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.