Koyna Dam 97.93 TMC Water Storage : 'कोयना' 93 टक्के भरले; धरणात प्रतिसेकंद 20 हजार क्युसेक पाण्याची आवक, पायथा वीजगृहातून 15,412 क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून धरणातील पाणीसाठा ९३ टक्क्यांच्या पुढे पोहोचला आहे. आज (ता. १८) सकाळी आठ वाजता धरणाची पाणीपातळी २१५७ फूट १० इंच झाली असून एकूण पाणीसाठा ९७.९३ टीएमसी (९३.०५ टक्के) झाला आहे. धरणात प्रतिसेकंद २० हजार ३०६ क्युसेक पाण्याची आवक होत (Koyna Dam water storage today) आहे..धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ९२.८१ टीएमसी (९२.६९ टक्के) झाला आहे. वाढती आवक लक्षात घेऊन धरणाच्या रेडियल गेटमधून १४ हजार ३६२ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून १ हजार ५० क्युसेक विसर्ग होत असून एकूण विसर्ग १५ हजार ४१२ क्युसेक आहे..Lanja Flyover Repair : लांजा उड्डाणपुलाच्या भेगांवर अखेर उपाय! 'सॉइल नेलिंग' तंत्रज्ञानाने मजबुतीकरण सुरू, भरावात 30 फुटांपर्यंत सळ्या.कोयना परिसरात गेल्या २४ तासांत ३० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून आतापर्यंत ३७९४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. नवजा येथे ६२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून तेथील एकूण पर्जन्यमान ४७९० मिलिमीटर झाले आहे. महाबळेश्वर येथील आजची पर्जन्य नोंद उपलब्ध नसली तरी यंदाच्या पावसाची एकूण नोंद ४९१८ मिलिमीटर आहे..Hidkal Dam 100% Full : हिडकल धरणातून पाच हजार क्युसेक विसर्ग; धरण 100 टक्के भरलं, घटप्रभा-हिरण्यकेशी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा.आवक-विसर्गात मोठी वाढधरणात सध्या १.७५ टीएमसी पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून धरण प्रशासनाकडून विसर्गावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर आणि धरणाची वाढती पाणीपातळी यामुळे कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे..दृष्टिक्षेपात :पाणीपातळी : २१५७ फूट १० इंचएकूण साठा : ९७.९३ टीएमसी (९३.०५%)उपयुक्त साठा : ९२.८१ टीएमसी (९२.६९%)धरणातील आवक : २०,३०६ क्युसेकएकूण विसर्ग : १५,४१२ क्युसेकनवजा पाऊस : ६२ मिमीकोयना पाऊस : ३० मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.