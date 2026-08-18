सातारा

Koyna Dam 97.93 TMC Water Storage : 'कोयना' 93 टक्के भरले; धरणात प्रतिसेकंद 20 हजार क्युसेक पाण्याची आवक, पायथा वीजगृहातून 15,412 क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग

Koyna Dam Water Storage Crosses 97 TMC : कोयना धरणातील पाणीसाठा ९७.९३ टीएमसीवर पोहोचला असून पाणीपातळी २१५७ फूट १० इंच झाली आहे. वाढत्या आवकेमुळे धरणातून १५,४१२ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.
Koyna Dam 97.93 TMC water storage

Koyna Dam 97.93 TMC water storage

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सचिन शिंदे - सकाळ वृत्तसेवा
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कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून धरणातील पाणीसाठा ९३ टक्क्यांच्या पुढे पोहोचला आहे. आज (ता. १८) सकाळी आठ वाजता धरणाची पाणीपातळी २१५७ फूट १० इंच झाली असून एकूण पाणीसाठा ९७.९३ टीएमसी (९३.०५ टक्के) झाला आहे. धरणात प्रतिसेकंद २० हजार ३०६ क्युसेक पाण्याची आवक होत (Koyna Dam water storage today) आहे.

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