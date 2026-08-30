Koyna Dam Water Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर, धरणात 103.73 टीएमसी साठा; पायथा वीजगृहातून 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, पाहा ताजी आकडेवारी

कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी सायंकाळनंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. दोन दिवसातील पावसाने धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे. धरणात सध्या 103.73 टीएमसी पाणी साठा झाला (Koyna Dam Water Level Today) आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी अवघ्या 1.52 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. धरणातील पाण्याची आवक वाढल्यामुळे धरणाच्या पायथा वीजगृहातून आज रविवारी (ता. ३०) सकाळी 11 वाजता 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदी पात्रात सुरू करण्यात येणार आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गुरुवारपासून पावसाची उघडझाप सुरू होती. शुक्रवारी सायंकाळनंतर पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीही वाढू लागली आहे. शनिवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज रविवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 49 व नवजा येथे 67 मिलिमिटर पावसाची नोंद झाली आहे..महाबळेश्वर परिसरातील पावसाची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. दरम्यान, कोयना धरणातील पाणी साठ्यात काल सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत तब्बल 1.19 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी वाढली असून धरणातील पाणीसाठा सध्या 103.73 टीएमसी झाला आहे. कोयना धरणाची पाणी साठवण क्षमता 105.25 टीएमसी आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी केवळ 1.52 टीएमसी पाण्याची गरज आहे..Kas Plateau Flower Season : कुमुदिनी तलाव ते वॉच टॉवर... कास पठारावर फुलांचा बहर सुरू; 'या' दिवशी ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटकांसाठी काय आहेत नवीन सोयी-सुविधा?.पावसाचा जोर कायम राहिल्याने धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे. त्यामुळे धरण व्यवस्थापनाने आज रविवारी सकाळी 11 वाजता धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 1050 क्युसेक पाणी कोयना नदी पात्रात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, पावसाच्या प्रमाणानुसार व धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेनुसार धरणाच्या दरवाजातून केव्हाही कोयना नदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग केला जाऊ शकतो, असेही कोयना धरण व्यवस्थापनाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.