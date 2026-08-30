सातारा

Koyna Dam Water Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर, धरणात 103.73 टीएमसी साठा; पायथा वीजगृहातून 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, पाहा ताजी आकडेवारी

Koyna Dam Water Storage Reaches 103.73 TMC : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे पाणीसाठा 103.73 टीएमसीवर पोहोचला आहे. पूर्ण क्षमतेसाठी 1.52 टीएमसी पाणी बाकी असून 1050 क्युसेक विसर्गाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Koyna Dam Water Level

Koyna Dam Water Level

esakal

हेमंत पवार
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कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी सायंकाळनंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. दोन दिवसातील पावसाने धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे. धरणात सध्या 103.73 टीएमसी पाणी साठा झाला (Koyna Dam Water Level Today) आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी अवघ्या 1.52 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. धरणातील पाण्याची आवक वाढल्यामुळे धरणाच्या पायथा वीजगृहातून आज रविवारी (ता. ३०) सकाळी 11 वाजता 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदी पात्रात सुरू करण्यात येणार आहे.

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