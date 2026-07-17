Koyna Dam Water level Today : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' अजूनही निम्म्यावरच! कोयना धरणात 51.21 टक्के पाणीसाठा, आजची स्थिती काय? वाचा ताजी अपडेट

कराड (जि. सातारा) : पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अधूनमधून पाऊस सुरू असला, तरी कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जोरदार आणि सलग पाऊस अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे राज्यासाठी जीवन वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या कोयना धरणातील पाणीसाठा हळूहळू वाढत असला, तरी तो अद्याप निम्म्याच्या आसपासच (Koyna Dam live storage update) आहे. परिणामी, "कोयना धरण नेमके कधी भरणार?" हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..शुक्रवारी (ता. १७ जुलै) सकाळी आठ वाजता धरणाची पाणीपातळी २१११ फूट ८ इंच (६४३.६३६ मीटर) इतकी नोंदविण्यात आली. धरणातील एकूण पाणीसाठा ५३.९० टीएमसी (५१.२१ टक्के), तर उपयुक्त पाणीसाठा ४८.७८ टीएमसी (४८.७१ टक्के) इतका आहे. गेल्या २४ तासांत कोयना येथे २० मिमी, नवजा येथे १० मिमी आणि महाबळेश्वर येथे ९ मिमी पावसाची नोंद झाली..मात्र, या पावसामुळे धरणात येणारा पाण्याचा ओघ अत्यल्प राहिला असून केवळ १,६९५ क्युसेक (०.१४ टीएमसी) इतकाच विसर्ग धरणात दाखल झाला आहे. धरणातून जलविद्युत केंद्र किंवा दरवाजांद्वारे कोणताही विसर्ग करण्यात आलेला नाही..Ratnagiri Green Steel Project investment : रत्नागिरीत 7 हजार 500 कोटींचे पाच नवे प्रकल्प; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, 450 एकर जागेत काय-काय होणार?.यंदा जुलै महिन्याचा उत्तरार्ध सुरू झाला असला, तरी धरणातील साठा अपेक्षित वेगाने वाढताना दिसत नाही. सामान्यतः जुलैच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात कोयना खोऱ्यात मुसळधार पाऊस झाल्यास धरण झपाट्याने भरते. त्यामुळे हवामानातील बदल आणि पुढील आठवड्यातील पावसावरच धरण किती वेगाने भरेल, हे अवलंबून राहणार आहे..Castoe's Coral Snake : निसर्गाचा चमत्कार! सिंधुदुर्गात आढळला जगातील अत्यंत दुर्मीळ 'कॅस्टोज् कोरल स्नेक'; मज्जासंस्थेवर वार करणाऱ्या या सापाची वैशिष्ट्ये माहितीयेत का?.सध्या पिण्याच्या पाण्याचा किंवा वीज निर्मितीचा तातडीचा प्रश्न नसला, तरी कोयना खोऱ्यात दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. आगामी काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढल्यास धरणातील साठ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.