Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात दहा दिवसातच वाढला 27.77 टीएमसी पाणीसाठा; महाबळेश्वरला 24 तासांत 266 मिमी पाऊस, पाहा धरण आणि तालुकानिहाय आकडेवारी

कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरातही पावसाची बरसात सुरु आहे. गेल्या २४ तासांत महाबळेश्वरला (Mahabaleshwar Records 266 mm Rainfall in 24 Hours) सर्वाधिक २६६ मिलीमीटर, कोयनेला १६५ मिलीमीटर आणि नवजा येथे १६० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासांत कोयना धरणात तब्बल ६.३१ टीएमसीने पाणीसाठा वाढला आहे. धरण परिसरात २९ जूनपासासून आज (ता.८) बुधवारी आठ जुलैपर्यंतच्या दहा दिवसांत तब्बल २७.७७ टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ झाली (Latest Koyna Dam Water Level and Rainfall Update) आहे. .मॉन्सूनच्या पावसाने सातारा जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन पाणी नदीपात्राबाहेर आले आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात काल रात्रीपासून थोडा पाऊस कमी झाला आहे..बुधवारी (ता.८) सकाळी आठ वाजता कोयना धरणात ४२.१ टीएमसी पाणी साठा झाला आहे. सध्या धरणामध्ये ७३ हजार ३८ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. २४ तासांत महाबळेश्वरला २६६ मिलीमीटर, कोयनेला १६५ मिलीमीटर आणि नवजा येथे १६० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासांत धरणातील पाणी साठ्यात तब्बल ६.३१ टीएमसीने वाढ झाली आहे..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' 33 टक्क्यांहून अधिक भरली! साताऱ्यातील इतर धरणांमध्ये किती पाणी? वाचा एका क्लिकवर....कोयना धरणात २९ जूनपासून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरु झाली. त्यामुळे कोयना धरणात २९ जूनला १४.२४ टीएमसी पाणीसाठा होता. त्यानंतर पावसाचा जोर वाढला. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक मोठ्या प्रमामात वाढली. दोन दिवसापूर्वी महाबळेश्वरात २४ तासांत तब्बल ४०० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. त्याचबरोबर पाण्याची आवक ९३ हजार क्युसेकवर गेली होती. दरम्यान, आज बुधवारी सकाळी धरणातील पाणीसाठा ४२.०१ एक टीएमसी झाला आहे. त्यामुळे कोयना धरणात २० जून ते आज बुधवारी आठ जुलैपर्यंत तब्बल २७.७७ टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे..Kas Lake Overflow Video : सातारकरांची पाण्याची चिंता मिटली! मुसळधार पावसाने 'कास तलाव' ओव्हरफ्लो; पाहा सांडव्यावरील थरारक दृश्य.सातारा जिल्ह्यात सरासरी 30.8 मि.मी. पावसाची नोंदसातारा जिल्ह्यात बुधवार, 8 जुलै रोजी सरासरी 30.8 मि.मी. पावसाची नोंद झाली. यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण सरासरी 238.2 मि.मी. पाऊस झाला आहे.तालुकानिहाय पावसाची नोंद (मि.मी.)(कंसातील आकडे आतापर्यंत झालेल्या एकूण पावसाचे आहेत.)सातारा – 29.8 (202.0)जावली (मेढा) – 105.0 (605.2)पाटण – 28.7 (277.1)कराड – 16.2 (158.5)कोरेगाव – 21.5 (186.4)खटाव (वडूज) – 12.0 (88.2)माण (दहिवडी) – 3.6 (26.6)फलटण – 7.4 (74.9)खंडाळा – 22.7 (222.5)वाई – 37.2 (336.4)महाबळेश्वर – 174.4 (1,226.0)जिल्ह्यात सर्वाधिक 174.4 मि.मी. पावसाची नोंद महाबळेश्वर येथे झाली, तर त्यापाठोपाठ जावली (मेढा) येथे 105.0 मि.मी. पाऊस झाला. सर्वात कमी 3.6 मि.मी. पावसाची नोंद माण (दहिवडी) तालुक्यात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.