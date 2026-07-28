Koyna Dam Alert : कोयना धरणात 24,938 क्युसेकने पाण्याची आवक; उद्या सकाळी 'या' वेळेत धरणातून 1050 क्युसेक विसर्ग सुरू होणार, प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस कायम असून, नवजा येथे गेल्या २४ तासांत तब्बल ३९४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयनानगर येथे ७६ मिलिमीटर पाऊस पडला असून, महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याचे धरण प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे..पाणलोट क्षेत्रातील जोरदार पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या धरणात २४ हजार ९३८ क्युसेक पाण्याची (Koyna Dam live water level update) आवक सुरू असून, धरणातील एकूण पाणीसाठा ८०.०८ टीएमसी इतका झाला आहे..धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी बुधवारी (ता. २९) सकाळी ९ वाजता धरणाच्या पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे १,०५० क्युसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती कोयना सिंचन विभागाने दिली आहे..Kalsubai Harishchandragad Sanctuary : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! भंडारदरा, कळसूबाई अन् हरिश्चंद्रगडावर जाणाऱ्यांचा प्लॅन फसणार; 'या' कारणामुळे ट्रेकिंगवर बंदी.सिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी आवक लक्षात घेऊन विसर्गात आवश्यकतेनुसार बदल केला जाऊ शकतो. धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर कोयना नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे टाळावे तसेच नदीकाठावरील ग्रामप्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कोयना सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.