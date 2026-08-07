Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाच्या सांडव्यावरून 18,337 तर वीज गृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग; सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत आणले खाली

सातारा : कोयना धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाच्या सांडव्यावरून सुरू असलेल्या विसर्गात आज, शुक्रवार (ता. ७) सकाळी ११ वाजता बदल करण्यात आला. धरणाचे सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत खाली आणण्यात आले असून, त्यातून १८ हजार ३३७ क्युसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येत (Koyna dam discharge today August 2026) आहे..याशिवाय कोयना धरण पायथा विद्युतगृहातील एक युनिट सुरू असून, त्यातून १ हजार ५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सुरू आहे. त्यामुळे कोयना नदीमध्ये सांडव्यावरील आणि विद्युतगृहातील विसर्ग मिळून एकूण १९ हजार ३८७ क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे..Koyna Water Project : कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्यासाठी 40 हजार कोटींचा खर्च! वाशिष्ठीत वाया जाणारे पाणी मुंबईची भागवणार तहान? कोयनाच्या अवजलावर डोळा?.धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, तसेच धरणात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन पुढील काळात सांडव्यावरील विसर्गात वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळे कोयना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..या पार्श्वभूमीवर नदीपात्रालगत, तसेच नदीकाठच्या गावांमधील नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही कारणासाठी नदीपात्रात उतरू नये किंवा नदीच्या काठावर जाऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य.नदीकाठावरील गावांमधील ग्राम प्रशासन, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी नदीच्या पाणी पातळीवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, तसेच नागरिकांना वेळोवेळी सूचना द्याव्यात, असेही कोयना सिंचन विभागाने स्पष्ट केले आहे..पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी पाण्याची आवक यानुसार विसर्गात आणखी बदल होण्याची शक्यता असल्याने नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग, कोयनानगर यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.