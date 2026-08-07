सातारा

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाच्या सांडव्यावरून 18,337 तर वीज गृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग; सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत आणले खाली

Koyna Dam Releases 19,387 Cusecs of Water : कोयना धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी सहा दरवाजे तीन फुटांवर आणण्यात आले असून १९,३८७ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Koyna dam 19387 cusecs water release

Koyna dam 19387 cusecs water release

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : कोयना धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाच्या सांडव्यावरून सुरू असलेल्या विसर्गात आज, शुक्रवार (ता. ७) सकाळी ११ वाजता बदल करण्यात आला. धरणाचे सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत खाली आणण्यात आले असून, त्यातून १८ हजार ३३७ क्युसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येत (Koyna dam discharge today August 2026) आहे.

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