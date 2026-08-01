Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दरवाजे आज 10 वाजता 6 फुटांनी उचलणार; 32 हजारांहून अधिक क्युसेकने होणार विसर्ग, कृष्णा-कोयनाकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

कराड (जि. सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरासह परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीतही मोठी वाढ होत (Koyna Dam discharge latest update) आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे आज शनिवारी (ता. १) सकाळी दहा वाजता सहा फुटाने उचलून कोयना नदीपात्रात 32 हजार 776 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. .दरम्यान, कोयना धरण पायथा वीजगृहातून एक युनिट सुरू असून त्याद्वारे एक हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू असून वाढवलेल्या विसर्गामुळे कोयना नदीमध्ये एकूण 33 हजार 826 क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नदीकाठावरील गावांची धास्ती वाढली आहे. कोयना धरणात आज शनिवारी सकाळी आठ वाजता 90.03 टीएमसी पाणी साठा झाला आहे..India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.कोयनानगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर पाणलोट क्षेत्रात काल शुक्रवारी पहाटे तीन वाजल्यापासून ढगफुटीसदृश्य पावसाने हजेरी लावली. पावसाचा जोर कायम राहिल्यामुळे काल शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे दोन फुटाने उचलून धरणातून 10 हजार 630 क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे..पावसाची संततधार कायम असल्याने कोयना धरणातून पुन्हा शुक्रवारी रात्री दहा वाजता पुन्हा विसर्ग वाढवण्यात आला. धरणाचे सहा वक्र दरवाजे तीन फुटापर्यंत उचलून धरणातून 16 हजार 535 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आले. पावसाची मुसळधार कायम राहिल्यामुळे मध्यरात्री बारा वाजता कोयना धरणातून 22 हजार 470 क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आला..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.दोन दिवसापासून कोयना धरण पाणलोट परिसरात पावसाचा जोर कायम राहिला आहे. आज शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला 177, नवजाला 205 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 59 हजार 643 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज शनिवारी सकाळी दहा वाजता धरणाचे दरवाजे सहा फुटाने उचलून धरणातून नदीपात्रात 32 हजार 776 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.