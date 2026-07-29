Koyna Dam: कोयना पायथा वीजगृहातून आज विसर्ग! पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम; धरणातील पाणीसाठा ८१.१२ टीएमसीवर

पाटण: कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. पाणलोट क्षेत्रातील नवजात २४ तासांत विक्रमी ४७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, कोयना जलाशयात प्रतिसेकंद ३२ हजार १९१ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा ८१.१२ टीएमसीवर पोहोचला आहे. दरम्यान, जलाशयातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी बुधवारी सकाळी नऊला पायथा वीजगृहातून १०५० क्युसेक विसर्ग केला जाणार आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. धरणाच्या वरील बाजूस पडणारा पाऊस व जलाशयात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढल्याने धरणाचा पाणीसाठा २४ तासांत तब्बल २.४६ टीएमसीने वाढला. नवजा येथे विक्रमी ४७० मिलिमीटर पाऊस झाला. महाबळेश्वरला एकूण ३००० मिलिमीटर पावसाने टप्पा ओलांडला. .आठ जुलैनंतर पाणलोट क्षेत्रात कमी कालावधीत विक्रमी पावसाची नोंद झाल्याने धरणाचा पाणीसाठा गतीने वाढला. धरणाच्या पाणीसाठ्याने ८० टीएमसीचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे वीजगृहाचे एक युनिट चालू करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे १०५० क्युसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येईल..पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणाच्या सहा वक्र दरवाजातून कोयना धरण व्यवस्थापनाला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे कोयना नदीच्या पाणीपात्रात वाढ होऊन नदीकाठच्या गावांना पुराच्या पाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकेल..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पायथा विद्युतगृहातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे तसेच, ओढे, नाले व पावसाचे पडणारे पाणी यामुळे सध्या कोयना नदी दुथडी भरून वाहत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना धरण व्यवस्थापनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.