Koyna Dam Gates Open: कोयना धरणाचे दरवाजे यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच उघडले; नदीपात्रात 6,129 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग

कऱ्हाड : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामधील पावसामुळे धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होत आहे. कोयना धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करणेसाठी यंदाच्या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच आज गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फूटाने उघडून कोयना नदीपात्रात पाच हजार ७९ क्युसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे. कोयना धरणात सध्या ८४.७७ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात महिनाभरापासुन सातत्याने पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. दरम्यान आज पावसाचा जोर थोडा कमी झाला आहे. आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजल्यापासुन कोयनानगरला १६ तर नवजाला २७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वरला मात्र पावसाने उघडीत घेतल्याचे कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. कोयना धरणात सध्या २५ हजार २९३ क्यूसेक पाण्याची आवक होत आहे. धरणात सत्य ८४.७७ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना धरण परिसरातील पावसामुळे धरणाची पाणी पातळी वाढू लागली आहे पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलून पाच हजार ७९ क्यूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. कोयना धरण पायथा विजगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याव्दारे एक हजार ५० क्युसेक्स विसर्ग सुरू आहे. कोयना नदीमध्ये एकूण सहा हजार १२९ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पावसाच्या प्रमाणानुसार व येणार्या येव्यानुसार सांडव्यावरून विसर्ग वाढवला जाणार आहे. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होणार असलेने नदी पात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देणेत येत आहे. तरी नदी तीरावरील गावातील नागरिकांनी नदी पात्रात जाऊ नये. नदी काठावरील ग्राम प्रशासन व संबंधित यंत्रणा यांनी नोंद व उचित खबरदारी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.