सातारा

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे 6 वक्र दरवाजे उघडले! मोसमातील पहिलाच विसर्ग; धरणात 86.11 टीएमसी साठा, 25 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक

Koyna Dam water level today : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा 86.11 टीएमसीवर पोहोचला आहे. सहा दरवाजे उघडून 6,129 क्युसेक विसर्ग सुरू असून पुढील वाढीची शक्यता आहे.
Koyna Dam latest water level

Koyna Dam latest water level

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील कोयना नगर व नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होऊ लागली (Koyna Dam water release latest update) आहे. गेल्या 24 तासांत 2.16 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी यंदाच्या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच काल गुरुवारी (ता.३०) सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने उचलून कोयना नदीपात्रात पाच हजार 79 क्युसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे.

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