Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे 6 वक्र दरवाजे उघडले! मोसमातील पहिलाच विसर्ग; धरणात 86.11 टीएमसी साठा, 25 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील कोयना नगर व नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होऊ लागली (Koyna Dam water release latest update) आहे. गेल्या 24 तासांत 2.16 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी यंदाच्या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच काल गुरुवारी (ता.३०) सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने उचलून कोयना नदीपात्रात पाच हजार 79 क्युसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे..दरम्यान, पावसाचा जोर कायम राहिल्यास त्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून कोयना धरणात सध्या 86.11 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात काल सायंकाळपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे..आज शुक्रवारी (ता.३१) सकाळी आठ वाजता कोयनानगरला 121 तर नवजाला 174 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 25 हजार पाच क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. धरणात सध्या 86.11 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा.कोयना धरण परिसरातील पावसामुळे धरणाची पाणी पातळी वाढू लागली आहे. पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याव्दारे एक हजार ५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे, तर काल गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलून पाच हजार ७९ क्यूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. सध्या कोयना नदीमध्ये एकूण सहा हजार १२९ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पावसाच्या प्रमाणानुसार व येणार्या येव्यानुसार सांडव्यावरून विसर्ग वाढवला जाण्याची शक्यता आहे..Koyna Dam Water Discharge : कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलले! 6 हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू; कृष्णा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.कोयनानगर, नवजाच्या तुलनेत महाबळेश्वरला कमी पाऊसकोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरल्याचे कोयना सिंचन विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. कोयनानगर, नवजा परिसरात मुसळधार पाऊस पडत असताना महाबळेश्वरची आकडेवारी मात्र त्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.