Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दरवाजे उघडणार? धरणात 82 TMC पेक्षा जास्त पाणीसाठा; 24 तासांत 100 मिमी पाऊस, पायथा वीजगृहातून विसर्ग वाढवला

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये चालू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होत आहे. कोयना धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज बुधवारी (ता. २९) सकाळी नऊ वाजता धरण पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू करून १०५० क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे..पावसाच्या प्रमाणानुसार व येणार्या येव्यानुसार, वक्राकार दरवाजे उघडून सांडव्यावरून देखील नदीपात्रात विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो, असे कोयना धरण व्यवस्थापनाने कळवले आहे..कोयना धरण परिसरात पावसाचा जोर वाढला आहे. गेल्या 24 तासांत नवजा येथे 100 मिलिमीटर पावसाचे नोंद झाली असून कोयनानगर येथे 88 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. महाबळेश्वर परिसरात 38 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 26 हजार 730 क्यूसेक पाण्याची आवक होत आहे. कोयना धरणात सध्या 82.39 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट.धरणातील वाढते पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज बुधवारी सकाळी नऊ वाजता धरण पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू करून १०५० क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे..Gude Panchgani Plateau : दाट धुकं, मनमोहक वारा अन् गरमागरम भजी! सह्याद्रीच्या कुशीतलं 'मिनी महाबळेश्वर' सजलं; शिराळ्यातील गुढेपाचगणी पठारावर पर्यटकांची गर्दी.सोडण्यात येणार्या विसर्गामध्ये पावसाच्या प्रमाणानुसार व येणार्या येव्यानुसार, बदल होऊ शकतो. दरम्यान, वक्राकार दरवाजे उघडून सांडव्यावरून देखील नदीपात्रात विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो, असे कोयना धरण व्यवस्थापनाने कळवले आहे. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होणार असल्याने नदी पात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.