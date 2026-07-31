Koyna Dam Water Release : कोयना पाणलोट क्षेत्रात ढगफुटीसदृश्य पाऊस! आज सायंकाळी 5 वाजता धरणाचे दरवाजे आणखी वर उचलणार; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

कराड (जि. सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरासह परिसरात ढगफुटीसदृश्य पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीतही मोठी वाढ होत (Koyna Dam latest water level update) आहे. पावसामुळे ओढे, नाले, नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत. कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीतही मोठी वाढ झाली आहे. .दरम्यान, धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे आज शुक्रवारी (ता.३१) सायंकाळी पाच वाजता एक फुटावरुन दोन फुटापर्यंत उचलण्यात येणार आहेत. धरणातून 10 हजार 630 क्युसेक, तर पायथा वीजगृहातून १०५० क्युसेक, असा 11 हजार 680 क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात करण्यात येत आहे..Pune Bangalore Highway : पहिल्याच पावसात 6 पदरी महामार्गाचे पितळ उघडे! गांधी रुग्णालयाजवळ उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली; प्रवास बनला धोकादायक, निकृष्ट कामाबद्दल कारवाई होणार का?.कोयनानगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर पाणलोट क्षेत्रात पहाटे तीन वाजल्यापासून ढगफुटीसदृश्य पावसाने हजेरी लावली आहे. सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला १२१ तर नवजाला १७४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाची मुसळधार कायम असल्याने धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. अजूनही पावसाचे दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे कोयना धरण व्यवस्थापनाकडून धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी काल गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने उघडून ५,०७९ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला..तर, कोयना धरण पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याव्दारे १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. कोयना नदीमध्ये एकूण ६,१२९ क्युसेक विसर्ग सुरू होता. मुसळधार पावसाने आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे दोन फुटाने उचलून धरणातून 10 हजार 630 क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ होणार आहे..Khadakwasla Dam Water Discharge : पुणेकरांनो सावधान! दुपारी 12 वाजता खडकवासल्यातून 22,880 क्युसेकने विसर्ग; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा, धरणाच्या साखळीत 'मुसळधार'.प्रशासनाकडून नागरिकांना आवाहनमुसळधार पावसाने नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ होत आहे. त्यातच धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळेही नद्यांची पाणी पातळी वाढून पाणी पात्राबाहेर येत आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कामाव्यतिरिक्त विनाकारण घराबाहेर पडू नये. जिथे भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणच्या नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा, नदीपात्राच्या परिसरात जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.