Koyna Dam Update : कृष्णा-कोयनाकाठच्या गावांची धडधड वाढली! रात्री 10 वाजता कोयनेचे दरवाजे 3 फुटांपर्यंत उचलणार; पाहा नदीपात्रात किती क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग?

कराड (जि. सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरासह परिसरात ढगफुटीसदृश्य पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीतही मोठी वाढ होत (Koyna Dam gate opening latest update) आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे आज शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी पाच वाजता दोन फुटापर्यंत उचलण्यात आले होते. मात्र, पावसाचा जोर कायम असल्याने धरणातील पाणी पातळी वाढू लागल्याने रात्री दहा वाजता धरणाचे दरवाजे तीन फुटापर्यंत उघडून १६ हजार ५३५ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. .तर, कोयना धरण पायथा वीजगृहातून एक युनिट सुरू असून त्याद्वारे एक हजार ५० क्युसेक विसर्ग सुरू असून वाढवलेल्या विसर्गामुळे कोयना नदीमध्ये एकूण १७ हजार ५८५ क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नदीकाठची चिंता वाढली आहे..Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा.कोयनानगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर पाणलोट क्षेत्रात पहाटे तीन वाजल्यापासून ढगफुटीसदृश्य पावसाने हजेरी लावली आहे. आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कोयनानगरला ८६, नवजाला १११ आणि महाबळेश्वरला ८६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाची मुसळधार कायम असल्याने धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे कोयना धरण व्यवस्थापनाकडून धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी काल गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने उघडून ५,०७९ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला. तर, कोयना धरण पायथा वीजगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याव्दारे १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. कोयना नदीमध्ये एकूण ६ हजार १२९ क्युसेक विसर्ग सुरू होता..मुसळधार पावसाने आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे दोन फुटाने उचलून धरणातून १० हजार ६३० क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले. पावसाची संततधार कायम असल्याने कोयना धरणातून आज शुक्रवारी रात्री दहा वाजता पुन्हा विसर्ग वाढवण्यात येणार आहे. रात्री दहा वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे तीन फुटापर्यंत उचलून धरणातून १६ हजार ५३५ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.वीजगृहातून सोडण्यात आलेले पाणी आणि दरवाजातून सोडण्यात आलेले पाणी, असे १७ हजार ५८५ क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. पावसाच्या प्रमाणानुसार आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार, धरणातून विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो असा इशारा धरण व्यवस्थापाने दिला आहे. दरम्यान, धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने आणि पावसाच्या पाण्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नदीकाठची चिंता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.