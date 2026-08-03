Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग घटवला! दरवाजे 4 फुटांवर, कोयना नदीत 24 हजार 908 क्युसेक पाणी; कराडसह कृष्णाकाठ सतर्क

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणातील पाणीसाठा ८६ टक्क्यांहून अधिक झाल्याने धरण प्रशासनाने पाणी पातळी नियंत्रणासाठी विसर्ग सुरू ठेवला आहे. पावसाचा जोर तुलनेने कमी झाल्याने सोमवारी (३ ऑगस्ट) सकाळपासून नदी पात्रातील विसर्गात कपात केली (Koyna Dam discharge today August 2026) आहे. कोयना आणि कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ कायम राहण्याची शक्यता असल्याने कऱ्हाडसह नदी काठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..सोमवारी सकाळी आठच्या नोंदीनुसार, कोयना धरणाची पाणीपातळी २१५२ फूट ९ इंच (६५६.१५८ मीटर) झाली असून धरणात ९१.४२ टीएमसी (८६.८६ टक्के) एकूण, तर ८६.३० टीएमसी (८६.१९ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. धरणात सध्या ३३ हजार २८४ क्युसेक (२.८७ टीएमसी) पाण्याची आवक सुरू आहे..धरण प्रशासनाने सकाळी नऊ वाजता सहा वक्र दरवाजे पाच फुटांवरून चार फुटांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सांडव्यावरील विसर्ग २३ हजार ८५८ क्युसेक इतका राहणार असून, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सुरू असलेल्या १,०५० क्युसेक विसर्गासह कोयना नदीत एकूण २४ हजार ९०८ क्युसेक पाणी सोडले जाणार आहे. यापूर्वी सुरू असलेल्या विसर्गाच्या तुलनेत ही कपात असली, तरी नदीपात्रातील पाणीपातळी लक्षणीय राहणार आहे..Krishna River Water Level : कोयना धरणातून 33 हजारांवर विसर्ग; कृष्णा नदीने ओलांडली 30 फुटांची पातळी, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा!.कोयना नदीतील हा विसर्ग पुढे कृष्णा नदीत मिसळत असल्याने कराड, उंब्रज आणि कृष्णाकाठच्या इतर गावांमध्ये नदीच्या पाणीपातळीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीपात्रात जाणे टाळावे, जनावरे किंवा शेतीची अवजारे नदीकाठी ठेवू नयेत आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन कोयना सिंचन विभागाने केले आहे..NH48 Wall Collapse : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी! दिल्लीच्या केंद्रीय पथकाकडून निपाणीत अत्याधुनिक यंत्रांनी तपासणी, मोठे अधिकारी अडचणीत?.दरम्यान, पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्यास किंवा धरणातील आवक वाढल्यास विसर्गात पुन्हा वाढ करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामपंचायती आणि संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.कृष्णाकाठच्या नागरिकांसाठी खबरदारीनदीपात्रात किंवा पुलाखाली जाणे टाळावे.नदीकाठी जनावरे बांधू नयेत.लहान मुले व पर्यटकांना नदीकिनारी जाण्यापासून रोखावे.ग्रामपंचायत व महसूल प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे.पावसाचा जोर वाढल्यास विसर्गात वाढ होऊ शकते; त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.