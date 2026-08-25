Koyna Dam Water Update : कोयना धरण 100.70 टीएमसी भरले! धरणात 3,703 क्युसेकने आवक; 24 तासांत 0.30 टीएमसी वाढ, पाहा ताजी स्थिती

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी-जास्त होत आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. धरणात गेल्या 24 तासांत 0.31 टीएमसी पाण्याची आवक झाली (Koyna dam latest water level update) आहे. धरणात सध्या 100.70 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी-जास्त सुरू आहे. सोमवारी (ता.२४) सायंकाळी पाच वाजल्यापासून मंगळवारी (ता. २५) सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 17, तर नवजा येथे 31 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..तर, महाबळेश्वर परिसरात पावसाने उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. धरणात 3 हजार 703 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. कोयना धरणातील पाणी पातळीत गेल्या 24 तासांत 0.30 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. धरणात सध्या 100.70 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Sangli Highway Update : विटा-नागज महामार्गासाठी 95 कोटी मंजूर; कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटीचा मार्ग मोकळा, गडकरींकडे खासदार पाटलांनी केला होता पाठपुरावा.धरणातून कधीही विसर्ग करण्याची शक्यता!कोयना धरणाची 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता आहे. धरणात सध्या 100.70 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. अजूनही एक महिनाभर पावसाचा कालावधी आहे. त्यामुळे त्या कालावधीत होणाऱ्या पावसामुळे धरणातील पाणी पातळी वाढू शकते. याचा विचार करून कोयना धरण व्यवस्थापनाकडून पाण्याची आवक जशी होईल, त्या प्रमाणात कोयना धरणाच्या पायथा वीज गृहातून व धरणाच्या दरवाज्यातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे धरण व्यवस्थापनाने कळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.