सातारा

Koyna Dam Water Storage : महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी! कोयना धरणातील पाणीसाठा 100.92 टीएमसीवर; पूर्ण क्षमतेसाठी आणखी 4.33 टीएमसी पाण्याची गरज

Koyna Dam Water Storage Reaches 100.92 TMC : कोयना धरणातील पाणीसाठा १००.९२ टीएमसीवर पोहोचला आहे. पूर्ण क्षमतेसाठी ४.३३ टीएमसी पाण्याची गरज असून, पाऊस वाढल्यास धरणातून विसर्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Koyna Dam water storage 100.92 TMC latest news

Koyna Dam water storage 100.92 TMC latest news

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची रिपरिप सुरूच असून, धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. सध्या धरणात १००.९२ टीएमसी पाणीसाठा झाला (Koyna Dam water storage today) असून, धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आणखी ४.३३ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या धरणातून कोणताही पाण्याचा विसर्ग केला जात नसला, तरी पावसाचा जोर वाढल्यास कोणत्याही क्षणी विसर्ग सुरू केला जाऊ शकतो, अशी माहिती धरण व्यवस्थापनाने दिली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Monsoon
Mahabaleshwar
Koyna Dam
Koyna Dam rainfall
Koyna Dam current level

Related Stories

Koyna Dam 100 TMC
Koyna Dam Water Storage Reaches 99.31 TMC
Koyna Dam 97.93 TMC water storage
Koyna Dam reservoir live storage report July 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com