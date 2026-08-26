Koyna Dam Water Storage : महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी! कोयना धरणातील पाणीसाठा 100.92 टीएमसीवर; पूर्ण क्षमतेसाठी आणखी 4.33 टीएमसी पाण्याची गरज

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची रिपरिप सुरूच असून, धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. सध्या धरणात १००.९२ टीएमसी पाणीसाठा झाला (Koyna Dam water storage today) असून, धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आणखी ४.३३ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या धरणातून कोणताही पाण्याचा विसर्ग केला जात नसला, तरी पावसाचा जोर वाढल्यास कोणत्याही क्षणी विसर्ग सुरू केला जाऊ शकतो, अशी माहिती धरण व्यवस्थापनाने दिली आहे..वीजनिर्मिती, सिंचन तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी कोयना धरणातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. अपवाद वगळता दरवर्षी १५ ऑगस्टच्या आसपास धरण पूर्ण क्षमतेने भरते. मात्र, यंदा मध्यंतरी पावसाने काही काळ उघडीप दिल्याने धरणातील पाणीपातळी वाढण्याचा वेग मंदावला. त्यामुळे यंदा २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी धरणातील पाणीसाठा १०० टीएमसीवर पोहोचला..कोयना धरणाची एकूण पाणीसाठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी आहे. सध्या धरणात १००.९२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याने पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी ४.३३ टीएमसी पाण्याची गरज आहे..Sugar Price Hike Maharashtra : साखरेचे भाव क्विंटलमागे 900 रुपयांनी घसरले; तरीही किरकोळ बाजारात दर 67 रुपयांवर, फायदा साठेबाजांचाच?.दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून बुधवारी (ता. २६) सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे १० मिलिमीटर, तर नवजा येथे १६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाच्या पावसाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे..पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस आणि धरणातील आवक यावर पाणीपातळी अवलंबून असून, सध्या ती हळूहळू वाढत आहे. त्यामुळे पावसाचा जोर वाढल्यास धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची शक्यता असल्याचे धरण व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.