सातारा

Koyna Dam Water Update : महाराष्ट्राच्या 'भाग्यलक्ष्मी'बाबत मोठी बातमी! कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर; अवघा अर्धा टीएमसी शिल्लक

Koyna Dam Water Storage Reaches 104.71 TMC : कोयना धरणातील पाणीसाठा 104.71 टीएमसीवर पोहोचला आहे. 105.25 टीएमसी क्षमतेच्या धरणाला पूर्ण भरण्यासाठी आता केवळ 0.54 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, धरण भरण्याची शक्यता वाढली आहे.
Koyna Dam water storage 104.71 TMC

Koyna Dam water storage 104.71 TMC

esakal

हेमंत पवार
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कराड : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर काहीसा ओसरला (Koyna Dam water storage today) आहे. त्यामुळे धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी झाली असली तरी धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणात सध्या सुमारे 104.71 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे धरण भरण्यासाठी आता केवळ 0.54 टीएमसी म्हणजे अर्धा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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