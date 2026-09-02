Koyna Dam Water Update : महाराष्ट्राच्या 'भाग्यलक्ष्मी'बाबत मोठी बातमी! कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर; अवघा अर्धा टीएमसी शिल्लक

कराड : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर काहीसा ओसरला (Koyna Dam water storage today) आहे. त्यामुळे धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी झाली असली तरी धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणात सध्या सुमारे 104.71 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे धरण भरण्यासाठी आता केवळ 0.54 टीएमसी म्हणजे अर्धा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पावसाने ओढ दिल्याने कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, जून अखेरपासून कोयना पाणलोट क्षेत्रासह पश्चिम घाट परिसरात पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर अधूनमधून झालेल्या जोरदार पावसामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत गेली. गेल्या काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढल्याने धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढत 104.71 टीएमसीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे..धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 105.25 टीएमसी असल्याने सध्या धरण जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अधूनमधून होणारा पाऊस आणि उपलब्ध असलेली आवक यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची प्रतीक्षा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.धरण परिसरात काल मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज बुधवारी (ता. २) सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 7 व नवजा येथे 10 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाने उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. या दरम्यानच्या काळात धरणातील पाणीसाठ्यात 0.19 टीएमसी पाण्याची आवक वाढली आहे..Koyna Dam 104.28 TMC Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! फक्त 0.97 TMC पाण्याची गरज; पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू.कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा सिंचन व्यवस्थेला होणार आहे. सातारा, सांगलीसह कृष्णा खोऱ्यातील विविध भागांसाठी पाण्याचे नियोजन करताना धरणातील मुबलक साठा महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता वाढणार असल्याने आगामी रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठीही हा मुबलक पाणीसाठा महत्त्वाचा ठरणार आहे..जलविद्युत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला पाणीसाठा उपलब्ध झाल्याने वीज निर्मितीचे नियोजन अधिक सक्षमपणे करता येणार आहे. याशिवाय, विविध शहरांना आणि ग्रामीण भागाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठीही धरणातील साठा आधार देणारा ठरणार आहे. दरम्यान, धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर धरण व्यवस्थापन विभागाकडून पाणीसाठा, आवक आणि पाणलोट क्षेत्रातील पावसावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याचा टप्पा आता अगदी जवळ आला आहे. दरम्यान कोयना धरणाच्या पायथा वीज गृहातून 1050 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपत्रात सुरू आहे..Ratnagiri 2159 Crore Investment : महाराष्ट्रात 82,655 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; 1.55 लाख तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या संधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.आता अर्धा टीएमसींचीच प्रतीक्षा!105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणात सध्या सुमारे 104.71 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आता केवळ 0.54 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर सध्या कमी झाला असला तरी अधूनमधून होणारा पाऊस आणि सुरू असलेली पाण्याची आवक यामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.