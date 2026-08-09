Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला

कराड: कोयना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला आहे. कोयना धरणातील पाण्याची आवकही कमी झाली असून धरणाची पाणी पातळी 92.70 टीएमसीवर गेल्या दोन दिवसापासून स्थिर ठेवण्यात आली होती. आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत थोडी वाढ होऊन सध्या साठा 92.91 टीएमसी झाला आहे. .कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गेले तीन दिवसापासून पावसाची उघडझाप सुरू आहे. काल शनिवारपासून पावसाने थोडी उघडीप घेतल्याचे दिसत आहे. कोयनानगरला 19 मिलिमीटर तर पावसाचे आगर समजल्या जाणाऱ्या नवजा येथे 17 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे तर महाबळेश्वरला पाऊसच पडला नसल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे.धरणाची 105 टीएमसी पाणी साठ्याची क्षमता आहे..Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.धरण पूर्णपणे भरण्यासाठी अजूनही 12 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. धरण परिसरात पावसाचा जोर व धरणातील पाण्याची आवक कमी झाल्यामुळे काल सायंकाळी एक फुटावर धरणाचे दरवाजे आणून धरणातून सध्या 6 हजार 377 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे तर पायथा वीजग्रहतून 1050 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपत्रात करण्यात येत आहे असा एकूण 7 हजार 427 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात होत आहे धरणात सध्या 92.91 टीएमसी पाणीसाठा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.