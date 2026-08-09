सातारा

Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला

Koyna Dam Water Storage Reaches 92.91 TMC: कोयना धरणातील पाणीसाठा ९२.९१ टीएमसीवर पोहोचला आहे. पावसाचा जोर ओसरल्याने धरणाचे दरवाजे एक फुटावर ठेवण्यात आले असून ७,४२७ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.
Koyna Dam

Koyna Dam

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड: कोयना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला आहे. कोयना धरणातील पाण्याची आवकही कमी झाली असून धरणाची पाणी पातळी 92.70 टीएमसीवर गेल्या दोन दिवसापासून स्थिर ठेवण्यात आली होती. आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत थोडी वाढ होऊन सध्या साठा 92.91 टीएमसी झाला आहे.

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