Koyna Dam Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्यासाठी करावी लागणार मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा; अजूनही 'इतक्या' टीएमसीची गरज, आजची ताजी अपडेट काय?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाण्याची आवकही कमी झाली (Koyna Dam water level update) आहे. कोयना धरणाची १०५ टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता आहे. धरणात सध्या ९३.३४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे धरण भरण्यासाठी अजूनही ११.६६ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी आता मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. .कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील दोन आठवडे मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ गेली. धरण पाणलोट क्षेत्रात २९ जूनपासून पावसाचा जोर वाढला होता. त्यानंतर गेल्या चार दिवसापासून पावसाची उघडझाप सुरू होती. काल रविवारपासून पावसाचा जोर ओसरल्याचे दिसून येत आहे..आज सोमवारी (ता. १०) सकाळी आठ वाजता कोयनानगरला ६, नवजा येथे १४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर परिसरात पावसाची पूर्णपणे उघडीप दिल्याचे कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरुन दिसत आहे. धरण परिसरात पावसाचा जोर कमी झाल्याने आणि धरणातील पाण्याची आवक कमी झाली आहे. सध्या धरणात ९३.३४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून सध्या १०५० क्युकेस पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.कोयना धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५ टीएमसी आहे. कोयना धरण पूर्णपणे भरण्यासाठी अजूनही ११.६६ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी आता मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पाऊस आणि कोयना धरणातून पाणी सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यात आल्याने कृष्णा-कोयना नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीतही घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.