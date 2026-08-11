Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणातील पाण्याची आवक मंदावली; पायथा वीजगृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग बंद, धरणात 93.98 टीएमसी पाणीसाठा

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर गेल्या चार दिवसांपासून कमी झाला आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक मंदावली (Koyna Dam water storage latest update) असून, पायथा वीजगृहातून कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणारा १,०५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोमवारी (ता. १०) दुपारी १२ वाजल्यापासून बंद करण्यात आला आहे. धरणात सध्या ९३.९८ टीएमसी पाणीसाठा आहे..कोयनानगर, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरात अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. सोमवारी सायंकाळी पाचपासून मंगळवारी (ता. ११) सकाळी आठपर्यंत कोयनानगर येथे ३५ मिलिमीटर, तर नवजा येथे ५४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिली आहे..Beed Farmer Guava Farming Success Story : पिंप्रीच्या शेतकऱ्याची 2 एकर पेरूबागेतून 27 लाखांची कमाई; पारंपरिक शेतीला फाटा, प्रयोगातून साधली किमया.गेल्या २४ तासांत कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्यात ०.६५ टीएमसीने वाढ झाली आहे. मात्र, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाल्याने धरणातील पाण्याची आवकही घटली आहे. परिणामी, पायथा वीजगृहातून नदीपात्रात सोडण्यात येणारा १,०५० क्युसेक विसर्ग बंद करण्यात आला आहे. सध्या धरणात ९३.९८ टीएमसी पाणीसाठा असून, पावसाचा जोर कमी झाल्याने धरणातील आवक आणि विसर्गाच्या स्थितीवर प्रशासनाचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.