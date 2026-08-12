Koyna Dam: कोयनेचा पाणीसाठा शंभरीच्या उंबरठ्यावर

पाटण: कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर मंदावला असला, तरी अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत आहेत. परिणामी धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत असून, धरणाचा पाणीसाठा शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. .दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर येथे गेला २४ तासांत अत्यल्प पावसाची नोंद झाली आहे. धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी असून, सध्या धरणाचा पाणीसाठा ९४.१९ टीएमसी झाला आहे..Sindhudurg: तिरोडा-नाणोस नवीन बांधलेल्या पुलाला तडे, धोकादायक भागात लावले बॅरेल, एकेरी वाहतूक सुरू.धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी ११.६ टीएमसीची आवश्यकता आहे. दरम्यान, कोयना पाणलोट क्षेत्रात गेल्या २४ तासांत पावसाचा जोर कमी झाला आहे. मात्र, पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर येथे तुरळक पावसाची नोंद झाली आहे..घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत.सध्या कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून, तसेच वक्र दरवाजातून होणारा विसर्ग बंद करण्यात आला आहे. सध्या धरणात ६, ५८४ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरून यावर्षीही पूर्ण क्षमतेने भरण्याची डेडलाईन पूर्ण होईल, असा विश्वास कोयना धरण व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.