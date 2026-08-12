सातारा

Koyna Dam: कोयनेचा पाणीसाठा शंभरीच्या उंबरठ्यावर

Koyna Dam Water Storage Nears Full Capacity: कोयना धरणातील पाणीसाठा ९४.१९ टीएमसीवर पोहोचला असून धरण शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी ६,५८४ क्युसेक आवक सुरू आहे.
Koyna Dam

Koyna Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाटण: कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर मंदावला असला, तरी अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत आहेत. परिणामी धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत असून, धरणाचा पाणीसाठा शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.

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