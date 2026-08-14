Koyna Dam Latest Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात धुवांधार! पाणीसाठा 96.65 टीएमसीवर; धरणातून तब्बल 8,054 क्युसेकने विसर्ग सुरू, महाबळेश्वरात किती पाऊस?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने पुन्हा जोर धरल्याने धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होऊ लागली आहे. नवजा आणि कोयनानगर परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाची हजेरी (Koyna Dam water storage latest update) सुरू असून, दोन दिवसांच्या उघडीपीनंतर महाबळेश्वर परिसरातही गुरुवारी सायंकाळपासून पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कोयना धरणात सध्या 96.65 टीएमसी पाणीसाठा झाला असून, धरण आणि पायथा वीजगृहातून मिळून 8 हजार 54 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सुरू आहे..कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची उघडझाप सुरू होती. मध्यंतरी सलग चार दिवस पावसाने उघडीप दिल्याने धरणातील पाण्याची पातळी स्थिर राहिली होती. त्यामुळे धरणातून सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता..Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात.मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून कोयनानगर आणि नवजा परिसरात पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. तसेच, महाबळेश्वर परिसरात दोन दिवसांच्या उघडीपीनंतर गुरुवारी सायंकाळपासून पावसाला सुरुवात झाली. गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून शुक्रवारी (ता. 14) सकाळी 8 वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 35 मिलिमीटर, नवजा येथे 48 मिलिमीटर, तर महाबळेश्वर येथे 62 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..पावसाचा जोर वाढल्याने गेल्या 24 तासांत कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात तब्बल 1.29 टीएमसीने वाढ झाली आहे. धरणातील पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी सध्या धरणाचे दरवाजे एक फूट उचलण्यात आले आहेत. त्यातून 7 हजार 4 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक पाणी सोडले जात आहे. अशा प्रकारे एकूण 8 हजार 54 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात करण्यात येत आहे..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.दरम्यान, कोयना धरणातील पाणीसाठा 96.65 टीएमसीपर्यंत पोहोचला असून, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाच्या स्थितीनुसार धरणातून होणाऱ्या विसर्गात पुढील काळात बदल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.