सातारा

Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणातून विसर्ग पूर्णपणे बंद! पावसाने उघडीप देताच व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा निर्णय; पाहा किती टीएमसी साठा शिल्लक?

Koyna Dam 98.78 TMC water storage : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाल्याने धरणातील पाण्याची आवक घटली. पायथा वीजगृहातील 1050 क्युसेक विसर्ग बंद करण्यात आला असून सध्या धरणात 98.78 टीएमसी पाणीसाठा आहे.
Koyna Dam water storage latest update

Koyna Dam water storage latest update

esakal

हेमंत पवार
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कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक कमी झाली आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून सोडण्यात येणारे 1050 क्युसेक पाणीही आज शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी नऊ वाजता बंद करण्यात आले असून धरणातील विसर्ग पूर्णपणे थांबवण्यात आला (Koyna Dam water storage latest update) आहे. धरणात सध्या 98.78 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे.

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