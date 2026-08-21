Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणातून विसर्ग पूर्णपणे बंद! पावसाने उघडीप देताच व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा निर्णय; पाहा किती टीएमसी साठा शिल्लक?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक कमी झाली आहे. धरणाच्या पायथा वीजगृहातून सोडण्यात येणारे 1050 क्युसेक पाणीही आज शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी नऊ वाजता बंद करण्यात आले असून धरणातील विसर्ग पूर्णपणे थांबवण्यात आला (Koyna Dam water storage latest update) आहे. धरणात सध्या 98.78 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे..कोयना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर गेल्या दोन दिवसांपासून ओसरला आहे. त्यामुळे धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवकही कमी झाली आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज शुक्रवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगरला 17, तर नवजा येथे 19 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..महाबळेश्वर येथे पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. गेल्या 24 तासात धरणातील पाणी साठ्यात 0.59 टीएमसी वाढ झाली आहे. धरणात सध्या 98.78 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे..Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली.पाण्याची आवक वाढल्यास पुन्हा विसर्गकोयना धरण परिसरातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. अजूनही सप्टेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता आहे. धरणातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात वाढवून पुन्हा अचानक पाणी सोडल्यावर पुरासारखी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे धरण व्यवस्थापनाने टप्प्याटप्प्याने धरणातील पाण्याची आवक जशी वाढेल, त्यानुसार पाणी नदीपात्रात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पाणी सोडणे व बंद करणे सुरू आहे. दरम्यान, पावसाचे प्रमाण वाढल्यास कोयना धरणातून पुन्हा पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे धरण व्यवस्थापनाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.