Maharashtra Koyna Dam : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर, 89 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; महाबळेश्वर, नवजाची काय स्थिती?

कराड (सातारा) : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोयना धरणाच्या पाणी साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. दमदार पावसामुळे कोयनेच्या पाणी साठ्यात झपाट्याने वाढ होत (Maharashtra Koyna Dam rainfall news) आहे. धरण अर्धशतकाच्या (५० टीएमसी) उंबरठ्यावर आले आहे. .गुरुवारी (ता. ९) सकाळी आठ वाजता धरणात ४९.७५ टीएमसी एकूण, तर ४४.६३ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा नोंदविण्यात आला. त्यामुळे पश्चिम घाटात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरण सायंकाळपर्यंत ५० टीएमसी टप्पा ओलांडण्याची चिन्हे आहेत..कोयना धरण परिसरात पावसाचा जोर कायम आहे. गेल्या २४ तासांत कोयना येथे १५१ मिमी, नवजा येथे १९२ मिमी, तर महाबळेश्वर येथे १३२ मिमी पावसाची नोंद झाली. हंगामातील एकूण पाऊस अनुक्रमे १६३० मिमी, १९०६ मिमी आणि २३२२ मिमी इतका झाला आहे..Khadakwasla Dam : मध्यरात्री खडकवासला धरणावर नेमकं काय घडलं? धरणातून कोणत्या वेळेत किती पाणी सोडलं? पाहा विसर्गाचा संपूर्ण टाईमटेबल, अशी टळली पूरस्थिती?.धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून सध्या ८९ हजार ५१० क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. या आवकेमुळे धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने भर पडत आहे. मात्र, धरणातील उपलब्ध साठा आणि पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती केंद्र तसेच सांडव्यावरील दरवाजांतून कोणताही विसर्ग सुरू करण्यात आलेला नाही..यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अपेक्षेपेक्षा कमी असलेला पाणीसाठा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वेगाने वाढला आहे. त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि वीजनिर्मितीच्या दृष्टीने समाधानकारक परिस्थिती निर्माण होत आहे. हवामान विभागाने घाटमाथ्यावर आणखी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने कोयना धरण लवकरच ५० टीएमसीचा टप्पा पार करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात दहा दिवसातच वाढला 27.77 टीएमसी पाणीसाठा; महाबळेश्वरला 24 तासांत 266 मिमी पाऊस, पाहा धरण आणि तालुकानिहाय आकडेवारी.कोयना धरणाची सद्यस्थितीपाणी पातळी : २१०६.११ फूट (६४२.१८८ मी.)एकूण पाणीसाठा : ४९.७५ टीएमसी (४७.२७ टक्के)उपयुक्त पाणीसाठा : ४४.६३ टीएमसी (४४.५७ टक्के)पाण्याची आवक : ८९,५१० क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.