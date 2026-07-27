Koyna Dam Water Level : पश्चिम महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी! कोयना धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढला; धरणात सध्या किती पाणी? महाबळेश्वरला पावसाची उघडीप

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात १.९२ टीएमसी पाण्याची भर पडली (Koyna Dam water storage 77.92 TMC) असून सोमवारी (ता. २७) सकाळी ८ वाजेपर्यंत धरणातील एकूण पाणीसाठा ७७.९२ टीएमसी इतका झाला आहे..पावसाचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरमध्ये मात्र गेल्या २४ तासांत एक मिलिमीटरही पावसाची नोंद झालेली नाही. त्याउलट कोयनानगर आणि नवजा परिसरात पावसाची संततधार कायम असल्याने धरणात पाण्याची आवक सुरूच आहे..कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या धरणात २२ हजार २९४ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. गेल्या २४ तासांत नवजा येथे ८८ मिलिमीटर, तर कोयनानगर येथे ७६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..Almatti Dam Water Level : कोल्हापूर-सांगलीवर पुन्हा महापुराचे सावट? कर्नाटक सरकारने नियम मोडल्याने चिंता वाढली, आलमट्टीत पाणी पातळी 518.88 मीटरवर...दरम्यान, कोयना धरणातून अद्याप पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला नाही. मात्र, पाणलोट क्षेत्रात होत असलेल्या पावसामुळे कृष्णा, कोयना तसेच इतर उपनद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.