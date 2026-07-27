सातारा

Koyna Dam Water Level : पश्चिम महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी! कोयना धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढला; धरणात सध्या किती पाणी? महाबळेश्वरला पावसाची उघडीप

Koyna Dam Water Storage Rises to 77.92 TMC : कोयना धरणात गेल्या २४ तासांत १.९२ टीएमसी पाण्याची भर पडून जलसाठा ७७.९२ टीएमसीवर पोहोचला आहे. नवजा व कोयनानगरमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे.
Koyna Dam water level today live

Koyna Dam water level today live

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात १.९२ टीएमसी पाण्याची भर पडली (Koyna Dam water storage 77.92 TMC) असून सोमवारी (ता. २७) सकाळी ८ वाजेपर्यंत धरणातील एकूण पाणीसाठा ७७.९२ टीएमसी इतका झाला आहे.

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