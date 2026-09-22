Koyna Earthquake : कोयना धरण परिसराला 2.4 रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का; कोणतीही जीवितहानी नाही, धक्क्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण

सातारा : कोयना धरण परिसराला आज (ता. २२) २.४ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा सौम्य धक्का (Koyna Dam earthquake) जाणवला. या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. कोयना परिसरात यापूर्वीही वारंवार भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत असल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..भूकंपाची तीव्रता कमी असल्याने कोयना धरणाला कोणताही धोका निर्माण झालेला नसल्याची माहिती आहे. तसेच भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, जमिनीच्या खाली ५ किलोमीटर खोल भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याचेही कळत आहे..कोयना धरण परिसर हा भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील भाग मानला जातो. धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा असून, पाण्याच्या प्रचंड दाबामुळे भूगर्भातील हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आजचा भूकंप नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून 3983 क्युसेक विसर्ग; कृष्णा नदीची पातळी वाढणार, आज सायंकाळपर्यंत पाणी पोहोचणार सांगलीत.यापूर्वी नाशिक परिसरातही भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. त्यावेळी जमिनीतील भेगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचल्यामुळे भूगर्भातील हालचाली झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, कोयना परिसरातील आजच्या भूकंपामागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. दरम्यान, भूकंपाचा धक्का सौम्य असला तरी कोयना परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.