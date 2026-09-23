सातारा

Koyna Earthquake : कोयना परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले, पण नोंद झालीच नाही! नेमके काय घडलेय कोयना मापन केंद्रात? एकाच रात्रीत भूकंपाचे पाच धक्के

Koyna Earthquake Monitoring System Shut for Two Months : कोयना धरण परिसरात एकाच रात्रीत भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के जाणवले. मात्र, भूकंपमापक यंत्रणा दोन महिन्यांपासून बंद असल्याने स्थानिक नोंद आणि अचूक केंद्रबिंदू निश्चित करण्यात अडचण निर्माण झाली.
Koyna Dam Earthquake Update

Koyna Dam Earthquake Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : राज्यातील प्रमुख भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या कोयना धरण परिसरात भूकंपाच्या हालचालींची नोंद करणारी यंत्रणा गेल्या दोन महिन्यांपासून तांत्रिक बिघाडामुळे बंद आहे. त्यातच मंगळवारी (ता. २२) मध्यरात्रीपासून परिसरात भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के जाणवले. मात्र, कोयना येथील भूकंपमापन केंद्र बंद असल्याने या धक्क्यांची स्थानिक पातळीवर नोंद होऊ शकली नाही. परिणामी, धक्क्यांचा अचूक केंद्रबिंदू निश्चित करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.

Loading content, please wait...
Satara
Earthquake
Koyna Dam
earthquake alerts Maharashtra
Koyna Dam history
Koyna Dam current level
Koyna dam management
Marathi News Esakal
www.esakal.com