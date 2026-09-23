Koyna Earthquake : कोयना परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले, पण नोंद झालीच नाही! नेमके काय घडलेय कोयना मापन केंद्रात? एकाच रात्रीत भूकंपाचे पाच धक्के

सातारा : राज्यातील प्रमुख भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या कोयना धरण परिसरात भूकंपाच्या हालचालींची नोंद करणारी यंत्रणा गेल्या दोन महिन्यांपासून तांत्रिक बिघाडामुळे बंद आहे. त्यातच मंगळवारी (ता. २२) मध्यरात्रीपासून परिसरात भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के जाणवले. मात्र, कोयना येथील भूकंपमापन केंद्र बंद असल्याने या धक्क्यांची स्थानिक पातळीवर नोंद होऊ शकली नाही. परिणामी, धक्क्यांचा अचूक केंद्रबिंदू निश्चित करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. .कोयना धरण परिसरात गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ भूकंपाच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. १९६२ पासून या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवू लागल्यानंतर १९६३ मध्ये धरणाच्या गॅलरीमध्ये भूकंपमापक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली..सुमारे १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा असलेल्या कोयना धरणासह दोन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या भागातील भूकंपीय हालचालींचे नियमित आणि अचूक निरीक्षण होणे आवश्यक आहे..Maharashtra Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील 'डीप डिप्रेशन'ची तीव्रता वाढली; महाराष्ट्रात पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर काय स्थिती?.सातारा वेधशाळेत पाच धक्क्यांची नोंदमंगळवारी रात्रीपासून बुधवारी पहाटेपर्यंत सातारा भूकंप वेधशाळेतील एमएसक्यू डिजिटल भूकंपमापन यंत्रावर पाच सौम्य धक्क्यांची नोंद झाली. पहिला धक्का रात्री १२ वाजून ३६ मिनिटांनी २.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर रात्री १ वाजून २० मिनिटांनी २.३, पहाटे ३ वाजून १६ मिनिटांनी २.३, ३ वाजून २९ मिनिटांनी २.४, तर सकाळी ४ वाजून १ मिनिटांनी २.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा धक्का नोंदला गेला. या सर्व धक्क्यांची तीव्रता सौम्य असली तरी कोयना परिसरातील स्थानिक भूकंपमापन यंत्रणा बंद असल्यामुळे त्यांच्या अचूक स्थानिक नोंदी उपलब्ध झालेल्या नाहीत..Thane Ring Metro : 1988 ची संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात! भिवंडी, कल्याण अन् मुंबईचा प्रवास होणार अतिशय सोपा; ठाण्याच्या 'रिंग मेट्रो' प्रकल्पाचा रंजक प्रवास माहितीये का?.१९९२ पासून जुनी यंत्रणा कार्यरतकोयना भूकंपमापन केंद्रात १९९२ पासून मायक्रो अर्थ क्विक रेकॉर्डर (एमइक्यू-८००) ही यंत्रणा वापरली जात आहे. अमेरिकन बनावटीच्या या उपकरणाच्या माध्यमातून परिसरातील लहान-मोठ्या भूकंपांची नोंद केली जाते. इंक रेकॉर्डरच्या साहाय्याने आर्ट पेपर आणि शाईचा वापर करून भूकंपाच्या हालचालींची नोंद कागदावर केली जाते. मात्र, ही यंत्रणा आता जुनी झाली आहे. त्यातील बिघाड दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुटे भाग सहज उपलब्ध होत नसल्याने दुरुस्तीचे कामही अडचणीत आले आहे. परिणामी, गेल्या दोन महिन्यांपासून ही यंत्रणा बंद आहे. दरम्यान, वीज पडल्यामुळे आतापर्यंत तीन डिजिटल उपकरणे बंद पडली असून, त्यांचे सेन्सरही खराब झाले आहेत. त्यामुळे केवळ नवीन डिजिटल उपकरणे बसविण्याबरोबरच त्यांचे वीजेपासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करणे गरजेचे ठरत आहे..कोयना परिसराचे भूकंपप्रवण स्वरूप आणि धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भूकंपाच्या प्रत्येक हालचालीची अचूक नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जुन्या यंत्रणेची दुरुस्ती करण्याबरोबरच वीजरोधक उपाययोजनांसह अत्याधुनिक डिजिटल भूकंपमापक यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.