सातारा

Koyna Hydroelectric Project : चिंताजनक! सह्याद्रीच्या डोंगरातून वाहतोय धबधबा; कोयनेच्या सर्जवेलमधून गळती, लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, पाणीटंचाईचा धोका

Koyna hydropower project surge well leakage : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील सर्जवेलमधून दोन वर्षांपासून पाण्याची गळती सुरू आहे. दुर्गम ठिकाण आणि तांत्रिक अडचणींमुळे कायमस्वरूपी दुरुस्ती रखडली आहे.
Koyna Hydropower Project leakage

Koyna Hydropower Project leakage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Koyna dam water leakage latest news : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक एक आणि दोनच्या सर्जवेलमधून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असले, तरी अद्याप त्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यात यश आलेले नाही. परिणामी, सह्याद्रीच्या डोंगरातून आजही धबधब्यासारखे पाणी वाहत असून, दररोज लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे.

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