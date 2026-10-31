Koyna Hydroelectric Project : चिंताजनक! सह्याद्रीच्या डोंगरातून वाहतोय धबधबा; कोयनेच्या सर्जवेलमधून गळती, लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, पाणीटंचाईचा धोका

Koyna dam water leakage latest news : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक एक आणि दोनच्या सर्जवेलमधून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असले, तरी अद्याप त्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यात यश आलेले नाही. परिणामी, सह्याद्रीच्या डोंगरातून आजही धबधब्यासारखे पाणी वाहत असून, दररोज लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे..यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत एका बाजूला पाण्याची बचत करण्याचे आव्हान असताना दुसरीकडे कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या प्रयत्नांना यश कधी मिळणार आणि गळती रोखण्यासाठी प्रशासन कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी करणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी नवजा टॉवरमधून अधिजल भुयार (हेड रेस टनेल) तयार करण्यात आले आहे. या बोगद्याच्या शेवटी सर्जवेल अर्थात उल्लोळ विहीर बांधण्यात आली आहे. १९६० मध्ये या सर्जवेलचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, सह्याद्रीच्या कातळात सुमारे १०० मीटर खोल तिची निर्मिती करण्यात आली आहे. या विहिरीला सुमारे अर्धा मीटर जाडीचे काँक्रीट अस्तरीकरण करण्यात आले आहे..Shambhuraj Desai Koyna Dam Water Dispute : 'कोयने'चे पाणी अडवणारे तुम्ही कोण? मंत्री शंभूराज देसाईंना विचारला जाब, कालवा समिती बैठकीत सांगली जिल्ह्यातील आमदार आक्रमक.या सर्जवेलमधून होणारी गळती साधारण तीन घनफूट प्रतिसेकंद (क्युसेक) इतकी असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात आहे. सध्या या गळतीमुळे मुख्यतः पाण्याचा अपव्यय होत असला, तरी गळतीचे प्रमाण वाढल्यास त्याचे परिणाम परिसरातील जलप्रवाहांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः चिपळूण परिसरातील वाशिष्ठी नदीला पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका नाकारता येत नाही..सर्जवेलचे ठिकाण सह्याद्रीच्या दुर्गम डोंगराळ भागात असल्याने तेथे अवजड यंत्रसामग्री पोहोचवून दुरुस्ती करणे मोठे आव्हान आहे. तसेच, दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी संबंधित जलविद्युत प्रकल्पातील वीज निर्मिती बंद ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे हे काम प्रामुख्याने उन्हाळ्यातच हाती घेणे शक्य असल्याचे सांगितले जाते..Koyna Bird Deaths : कराडमध्ये निसर्गाचा गूढ प्रकोप! मृत कासवाजवळ जमले अन् 35 पक्षी काही मिनिटांतच कोसळले; कोयना नदीपात्राजवळ काय घडलं? विषबाधा की आणखी काही?.मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून दुरुस्तीचे प्रयत्न सुरू असूनही गळती कायम असल्याने आता ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनेची गरज व्यक्त होत आहे. संभाव्य उन्हाळी पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कोयना प्रकल्पातील लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी प्रशासन कधी ठोस पावले उचलणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.