सातारा

Satara Krishna Canal : कराडजवळ गोवारे गावाजवळ कृष्णा कालवा फुटला; लाखो लिटर पाणी वाया, वाहतूक ठप्प

Water Wastage : गोवारे गावाजवळ कृष्णा कालवा अचानक फुटला; ओढ्यातून पाण्याचा जोरदार प्रवाह, कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने रस्त्यावर पाणी साचले; वाहतूक विस्कळीत, गोंधळाचे वातावरण
Water gushing from the breached Krishna canal near Govare village in Karad.

Water gushing from the breached Krishna canal near Govare village in Karad.

sakal

हेमंत पवारसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : साताऱ्यासह सांगली जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीक्षेत्राची तहान भागविणाऱ्या कृष्णा कालव्यात सध्या पाण्याचे आवर्तन सुरू आहे. कराड जवळील सैदापूरमधून कृष्णा कॅनॉल शेजारून जाणार आहात कृष्णा कालवा गोवारे गावाजवळ आज दुपारी चारच्या सुमारास फुटला आहे

Loading content, please wait...
Satara
water
karad
canal
River
Traffic
water canal

Related Stories

No stories found.