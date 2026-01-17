Satara Krishna Canal : कराडजवळ गोवारे गावाजवळ कृष्णा कालवा फुटला; लाखो लिटर पाणी वाया, वाहतूक ठप्प

कऱ्हाड : साताऱ्यासह सांगली जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीक्षेत्राची तहान भागविणाऱ्या कृष्णा कालव्यात सध्या पाण्याचे आवर्तन सुरू आहे. कराड जवळील सैदापूरमधून कृष्णा कॅनॉल शेजारून जाणार आहात कृष्णा कालवा गोवारे गावाजवळ आज दुपारी चारच्या सुमारास फुटला आहे .त्यामुळे लाखो लिटर पाणी ओढ्यातून वाहू लागले आहे. गोवारे गावात जाणाऱ्या रस्त्यावरच पाणी आल्यामुळे वाहतुकी विस्कळीत झाली आहे. कऱ्हाड तालुक्यात कृष्णा नदीवर असलेल्या खोडशी बंधाऱ्यातून कृष्णा कालवा सुरू होतो. .Water Issue : उमेदवार दारात दिसले, की मतदार विचारतात ‘कुठेय पाणी?’.तेथून सैदापूरसह कऱ्हाड तालुक्यातील अन्य गावे व पुढे सांगली जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतून हा कालवा जातो. कृष्ण कालव्याचे आवर्तन सुरू करण्यात आल्यामुळे कृष्णा कालव्याला पाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. .गोवारी गावाजवळील ओढ्याजवळ कृष्णा कालवा आज दुपारी चार च्या सुमारास फुटला असून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. या पाण्यामुळे गोवारे गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी आल्यामुळे त्या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे वाहनधारक व ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे..Gadhinglaj Deforestation : ‘काय तो डोंगर, काय ती झाडी’ ओळख पुसट; काळभैरव डोंगर उघडा-बोडका होत चालला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.