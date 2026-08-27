Raksha Bandhan: रक्ताचं नातं नाही, तरी राखीचं बंधन; फौजी भावांसाठी कुडाळच्या चिमुकल्या बहिणींचा भावनिक उपक्रम

सातारा : रक्षाबंधन म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते भाऊ-बहिणीचं हळवं नातं. मात्र, सीमेवर देशाच्या रक्षणासाठी तैनात असलेल्या जवानांना कुटुंबापासून दूर राहून हा सण साजरा करावा लागतो. या ‘फौजी भावांची’ हीच उणीव जावली तालुक्यातील कुडाळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक आदर्श केंद्रशाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थिनींनी आपल्या प्रेमाने भरून काढण्याचा प्रयत्न केला..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या विद्यार्थिनींनी आपल्या हाताने पर्यावरणपूरक राख्या तयार केल्या आणि त्या राख्यांसोबत जवानांसाठी भावूक पत्रेही लिहिली. या राख्या आणि पत्रांमधून उमटलेली देशप्रेमाची भावना मनाला स्पर्शून जाणारी आहे..चिमुकल्या हातांनी साकारली प्रेमाची राखीमुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी मोठ्या उत्साहाने राख्या तयार केल्या. विशेष म्हणजे या राख्या गायीच्या शेणापासून पर्यावरणपूरक पद्धतीने तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे जवानांप्रती प्रेम व्यक्त करण्यासोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही या उपक्रमातून देण्यात आला.‘सीमेवर देशाचे रक्षण करणारे जवान हेही आपल्या कुटुंबाचा एक भाग आहेत,’ ही भावना विद्यार्थिनींच्या मनात रुजविण्याचा हा शाळेचा सुंदर प्रयत्न ठरला..राखीसोबत पत्र... अन् निरागस भावनाराखी तयार झाली; पण ती फक्त जवानांच्या मनगटावर पोहोचावी एवढाच विद्यार्थिनींचा उद्देश नव्हता. आपल्या फौजी भावांपर्यंत मनातलं प्रेमही पोहोचावं, म्हणून त्यांनी स्वतःच्या हाताने पत्रे लिहिली. सीमेवर जवान ऊन, वारा, पाऊस आणि कडाक्याची थंडी सहन करत देशाचे रक्षण करतात. त्यांच्या या त्यागामुळे आपण घरात, शाळेत आणि समाजात सुरक्षितपणे जगू शकतो, ही जाणीव या पत्रांमधून व्यक्त झाली.‘तुम्ही सीमेवर जागता म्हणून आम्ही शाळेत निर्धास्तपणे शिकतो. तुम्ही देशाचे रक्षण करता म्हणून आम्ही आमचे बालपण आनंदाने जगतो. आमच्यासाठी तुम्ही देशाचे रक्षकच नाही, तर आमचे फौजी भाऊ आहात...’ विद्यार्थिनींच्या या निरागस शब्दांमधून जवानांविषयीचा आदर आणि कृतज्ञता स्पष्टपणे जाणवते..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.रक्षाबंधनाला देशभक्तीची किनाररक्षाबंधन म्हणजे केवळ भाऊ-बहिणीच्या नात्याचा सण नाही; तर प्रेम, विश्वास आणि संरक्षणाच्या भावनेचा उत्सव आहे. याच भावनेला देशभक्तीची जोड देत कुडाळच्या विद्यार्थिनींनी जवानांना राखी पाठविण्याचा उपक्रम राबविला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.