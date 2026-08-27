सातारा

Raksha Bandhan: रक्ताचं नातं नाही, तरी राखीचं बंधन; फौजी भावांसाठी कुडाळच्या चिमुकल्या बहिणींचा भावनिक उपक्रम

Kudul Girls Send Handmade Rakhis to Brave Soldiers: कुडाळच्या बालबहिणींकडून फौजी भावांसाठी शेणापासून तयार पर्यावरणपूरक राख्या व भावूक पत्रे; सीमेवर तैनात जवानांप्रती कृतज्ञता, आदर आणि देशप्रेम व्यक्त
Raksha Bandhan: रक्ताचं नातं नाही, तरी राखीचं बंधन; फौजी भावांसाठी कुडाळच्या चिमुकल्या बहिणींचा भावनिक उपक्रम
Sudhir Jadhav
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सातारा : रक्षाबंधन म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते भाऊ-बहिणीचं हळवं नातं. मात्र, सीमेवर देशाच्या रक्षणासाठी तैनात असलेल्या जवानांना कुटुंबापासून दूर राहून हा सण साजरा करावा लागतो. या ‘फौजी भावांची’ हीच उणीव जावली तालुक्यातील कुडाळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक आदर्श केंद्रशाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थिनींनी आपल्या प्रेमाने भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.

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