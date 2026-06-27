सातारा

Kharif Sowing Issue : पावसाअभावी कोपर्डे हवेली परिसरातील भात रोपे पिवळी; कराड उत्तर-पूर्व भागातील खरीप पेरण्या खोळंबल्या

जून महिना अखेरच्या टप्प्यात आला तरीही समाधानकारक पाऊस न झाल्याने कोपर्डे हवेली परिसरातील शेतीवर दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
Farmer Madhav Chavan

Farmer Madhav Chavan

sakal

जयंत पाटील
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कोपर्डे हवेली - जून महिना अखेरच्या टप्प्यात आला तरीही समाधानकारक पाऊस न झाल्याने कोपर्डे हवेली परिसरातील शेतीवर दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. भात रोपांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात न झाल्याने अनेक ठिकाणी रोपे पिवळी पडू लागली आहेत. तर कराड उत्तर-पूर्व विभागातील जिरायती भागात अद्यापही खरीप पेरण्या रखडल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

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