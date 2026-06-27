Kharif Sowing Issue : पावसाअभावी कोपर्डे हवेली परिसरातील भात रोपे पिवळी; कराड उत्तर-पूर्व भागातील खरीप पेरण्या खोळंबल्या

कोपर्डे हवेली - जून महिना अखेरच्या टप्प्यात आला तरीही समाधानकारक पाऊस न झाल्याने कोपर्डे हवेली परिसरातील शेतीवर दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. भात रोपांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात न झाल्याने अनेक ठिकाणी रोपे पिवळी पडू लागली आहेत. तर कराड उत्तर-पूर्व विभागातील जिरायती भागात अद्यापही खरीप पेरण्या रखडल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत..यंदा मान्सूनने सुरुवातीपासूनच अनियमित हजेरी लावल्याने शेतीची कामे विस्कळीत झाली आहेत. कोपर्डे हवेली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भात लागवड केली जाते. लावणीपूर्वी शेतकरी वाफे तयार करून इंद्रायणी जातीचे बियाणे पेरतात आणि रोपे तयार करतात. मात्र पुरेसा पाऊस न झाल्याने रोपांची वाढ मंदावली असून अनेक ठिकाणी ती पिवळी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..दरवर्षी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून भात लावणीला वेग येतो. मात्र यंदा रोपेच सक्षम न झाल्याने लावणीचे नियोजन अडचणीत आले आहे. भात रोपांच्या वाढीसाठी चांगल्या पावसाची आवश्यकता असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दरम्यान, मे आणि जून महिन्यातील वाढलेल्या तापमानाचा फटकाही भाजीपाला पिकांना बसला असून टोमॅटो पिकातील फळधारणा कमी झाल्याने उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..जिरायती पट्ट्यात पेरण्यांची प्रतीक्षा...कराड उत्तर-पूर्व विभागातील जिरायती भागात पावसाअभावी खरीप हंगामातील पेरण्या अद्याप सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी दिवसेंदिवस चिंताग्रस्त होत असून जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. अनेक विहिरींनी तळ गाठल्याने जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे..'दरवर्षी याच काळत भात लावणीसाठी रोपे तयार असतात. मात्र यंदा पावसाअभावी रोपांची वाढ खुंटली असून ती पिवळी पडत आहेत. वेळेत चांगला पाऊस झाला तरच परिस्थिती सुधारू शकते. सध्या फक्त रोपे जगवण्यासाठी धडपड सुरू आहे.'- माधव चव्हाण, भात उत्पादक शेतकरी, कोपर्डे हवेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.