Landslide Crisis : भूस्खलनाचे संकट कायम! घाटात दरड कोसळल्यावरचे आपत्ती व्यवस्थापन काय कामाचे; ‘बांधकाम’चे दुर्लक्ष

सातारा - जिल्ह्यातील सहा मोठे आणि अत्यंत महत्त्वाचे घाट रस्ते सध्या दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या तीव्र छायेत आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात या घाटांमध्ये दुर्घटना घडतात. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यावर कोणतीही ठोस आणि कायमस्वरूपी प्रवासी सुरक्षेची उपाययोजना केली जात नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रशासन हात झटकण्यापेक्षा या घाटांवर तातडीने ‘आपत्ती सौम्यीकरण आराखडा’ राबवण्याची गरज आहे..जिल्ह्यातील कऱ्हाड- चिपळूण- कोयना (कुंभार्ली), वाई- मांढरगड (मांढरदेव घाट), वाई- पाचगणी (पसरणी घाट), सातारा- केळघर- महाबळेश्वर (केळघर घाट), सातारा- सज्जनगड- ठोसेघर आणि सातारा- कास- बामणोली हे सहा प्रमुख घाट अत्यंत संवेदनशील मानले जातात..पावसाळ्यात या घाटांमध्ये दरडी कोसळणे, रस्ते खचणे आणि भूस्खलन होण्याच्या घटना नियमित घडतात. दरवर्षी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतो, तसेच दरड किंवा माती हटवण्यासाठी जेसीबी व इतर यंत्रसामग्री तैनात ठेवली जाते; परंतु हा केवळ तात्पुरता उपाय असून, मूळ समस्येवर अद्यापही कायमचा तोडगा निघालेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे या नैसर्गिक आपत्तींकडे आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. या सहाही घाटांमध्ये आता ‘आपत्ती सौम्यीकरण आराखडा’ तातडीने राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे..तात्पुरती मलमपट्टी नकोदरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही घाटांची अवस्था जैसे थे दिसत आहे. केवळ पावसाळ्यात माती आणि दगड बाजूला करणे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन नव्हे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पावसाळ्यापूर्वीच घाटांचे ‘सुरक्षा ऑडिट’ करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील मोठी दुर्घटना टाळायची असेल, तर प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन ठोस पावले उचलली पाहिजेत..हे करण्याची आवश्यकता1) इलेक्ट्रॉनिक फेन्सिंग आणि जाळ्या : धोकादायक आणि कच्च्या डोंगराळ भागात हाय- टेन्साईल स्टीलच्या जाळ्या बसवून दरडी रोखणे2) शॉटक्रिटिंग : भुसभुशीत डोंगराच्या कड्यांवर काँक्रिटचे प्रेशर स्प्रे करून माती, खडक घट्ट करणे.3) वॉर्निंग सिस्टिम : भूस्खलनाची पूर्वकल्पना देणारी आधुनिक यंत्रणा आणि सेन्सर्स बसवणे.4) भक्कम संरक्षक भिंती : घाटाच्या बाजूने आरसीसी किंवा गॅबियन भक्कम भिंती उभारणे.5) पाण्याचा निचरा : डोंगरावरून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पक्की गटारे करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.