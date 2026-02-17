Karad Crime: प्रियकराचा खून करून तीनेच दिली पोलिसात खबर; कऱ्हाडला खूनानेच उजाडली पहाट, प्रेम संबध अन् काय घडलं!

-राजेंद्र ननावरेमलकापूर: डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव घालून महिलेने तिच्या प्रियकराचा खून केला. पहाटे तीनच्या सुमारसस आगाशिवनगर येथील इंगवले वस्ती येथे घटना घडली. खून केल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित महिलेनेच पोलिसांना दिली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करत महिलेसह मृतदेह ताब्यात घेतला. खुनाचे कारण अद्याप समजले नाही. राजेंद्र मरीआप्पा काळे (वय ४५, रा. शिवाजी स्टेडियमच्या पाठीमागे कऱ्हाड) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. सारिका चंद्रकांत कोळी (वय ४०,रा. इंगवले वस्ती आगाशिवनगर) असे ताब्यात घेतलेल्या महिलेचे नाव आहे..पोलिस व घटना स्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार काही वर्षांपूर्वी पतीचे निधन झाल्यामुळे सारिका कोळी महिला आगाशिवनगर येथील इंगवले वस्ती येथेे चार वर्षांपासून तीन मुलीसह वास्तव्यास आहे. ती गवंड्याच्या हाताखाली काम करत होती.तिला तीन मुली असून दोन मुलींचे विवाह झाले आहेत. एका लहान मुलीसह ती सध्या राहत होती. राजेंद्र काळे आणि सारिका कोळी यांचे प्रेम संबंध होते. राजेंद्र कोळी हा तिच्यावर संशय घेत होता..मंगळवारी रात्री प्रियकर राजेंद्र काळे हा तिच्या घरी आला. पहाटे त्या दोघांच्या मध्ये भांडण झाले.भांडणाच्या रागात संबंधित महिलेने प्रियकराच्या डोक्यात कुराडीने घाव घालून त्याचा खून केला. खून केल्यानंतर याबाबत स्वतः तिनेच पोलिसात खबर दिली. माहिती मिळताच पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय दराडे , गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक निखिल मगदूम यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तातडीने भेट दिली. घटनास्थळाचा व मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेहासह खून करणाऱ्या महिलेस ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅब पथकाला पाचारण केले.खून करण्याचे कारण काय याचा तपास पोलीस करत आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...परिसरात कोणालाही कानकून नाहीसंबंधित महिला गवंड्याच्या हाताखाली मजुरी करत होती. ती सकाळी कामाला जायची ती संध्याकाळी घरी यायची. शेजारी पाजाऱ्यांच्या बरोबर जास्त संबंध येत नव्हता.संबधित महिलेने कुऱ्हाडीने घाव घालत प्रियकराचा खून केला. एवढी मोठी घटना घडली. मात्र या घटनेची आसपासच्या शेजारी किंवा या परिसरात कोणालाही कसलीही माहिती नव्हती. पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास थेट पोलीस गाडी घटनास्थळी आल्यानंतरघरमालकांना याबाबत माहिती मिळाली. तर आसपास अकरा वाजला तरी कोणाला या घटनेची माहिती झाली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.