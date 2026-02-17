सातारा

Karad Crime: प्रियकराचा खून करून तीनेच दिली पोलिसात खबर; कऱ्हाडला खूनानेच उजाडली पहाट, प्रेम संबध अन् काय घडलं!

Woman kills lover And Informs Police in Karad: प्रेमाच्या वादातून प्रियकराचा खून; महिलेनेच पोलिसांना दिली माहिती
Police officials at the crime scene in Karad after a woman allegedly killed her lover and informed authorities.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजेंद्र ननावरे

मलकापूर: डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव घालून महिलेने तिच्या प्रियकराचा खून केला. पहाटे तीनच्या सुमारसस आगाशिवनगर येथील इंगवले वस्ती येथे घटना घडली. खून केल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित महिलेनेच पोलिसांना दिली.

Satara
murder case
love story
Accused
Affair News
police investigation
karad crime

