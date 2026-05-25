Mahabaleshwar Ambenali Ghat Accident : आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ 800 फूट दरीत कोसळली; 6 मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकाचा 'हा' नवा थरारक प्लॅन, दोघांचे मृतदेह काढले बाहेर

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर–पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटातील भीषण दुर्घटनेनंतर आता उर्वरित सहा मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकांनी नवी रणनीती आखली (Mahabaleshwar Ambenali Ghat accident latest updates) आहे. तब्बल ८०० फूट खोल दरीत कोसळलेल्या स्कॉर्पिओ वाहनापर्यंत थेट पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सावित्री नदीपात्राच्या दिशेने दरीत प्रवेश करून दाभिळ गावाच्या बाजूने मृतदेह बाहेर काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सुनील बाबा भाटिया यांनी दिली आहे. .या निर्णयामुळे बचाव मोहिमेच्या पुढील टप्प्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. आंबेनळी घाटातील कुंभरोशीजवळील पोलादपूर हद्दीत घडलेल्या या भीषण अपघातात पर्यटनासाठी गेलेल्या आठ युवकांची स्कॉर्पिओ वाहनासह खोल दरीत पडल्याची घटना उघडकीस आली. या अपघाताने सातारा जिल्हा शोकमग्न झाला असून कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आतापर्यंत बचाव पथकाला दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले असून उर्वरित सहा जणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आसगाव, मर्ढे, खटाव आणि बोरगाव येथील हे युवक शुक्रवारी साताऱ्यावरून दापोली तालुक्यातील हर्णे येथे पर्यटनासाठी गेले होते. शनिवारी रात्री परतीच्या प्रवासादरम्यान रविवारी पहाटे सुमारे दोन वाजेपर्यंत त्यांचा नातेवाईकांशी संपर्क झाला होता. त्यानंतर अचानक संपर्क तुटल्याने कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला. बराच वेळ उलटूनही युवक घरी न पोहोचल्याने नातेवाईकांनी पोलादपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Ambenali Ghat Accident : महाबळेश्वरच्या आंबेनळी घाटात भीषण दुर्घटना ! स्कॉर्पियो ५०० फूट खोल दरीत कोसळली, ८ जणांचा जागीच मृत्यू.तक्रार मिळताच पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनच्या आधारे शोधमोहीम सुरू केली. तांत्रिक तपासाद्वारे आंबेनळी घाटातील एका अतिशय खोल दरीत वाहन कोसळल्याचे स्पष्ट झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलादपूर पोलीस, महसूल विभाग आणि विविध स्वयंसेवी बचाव संस्थांची पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली..प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्स, सह्याद्री ट्रेकर्स तसेच इतर बचाव पथकांनी शनिवारी रात्री आठ वाजल्यापासून जीव धोक्यात घालून शोधमोहीम सुरू केली. अंधार, घनदाट जंगल, निसरडे उतार आणि दरीची प्रचंड खोली यामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. दोरांच्या सहाय्याने पथकातील सदस्य खोल दरीत उतरले आणि अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर दोन मृतदेह वर आणण्यात यशस्वी झाले..बचाव पथके 'सावित्री'च्या दिशेने उतरली खालीमात्र, उर्वरित सहा मृतदेह ज्या ठिकाणी अडकले आहेत, त्या भागात थेट वरून पोहोचणे अत्यंत कठीण असल्याने आता पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. सावित्री नदीपात्राच्या दिशेने खाली उतरून दाभिळ गावाजवळील बाजूने दरीत प्रवेश करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या मार्गाने बचाव पथके दरीच्या तळाशी पोहोचून मृतदेह सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. परिसरातील खडकाळ रचना, दाट झाडी आणि धोकादायक उतार यामुळे ही मोहीम वेळखाऊ आणि जोखमीची ठरणार असल्याचे बचाव पथकांकडून सांगण्यात आले..घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, तहसीलदार कपिल घोरपडे तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंद रावडे यांनी घटनास्थळी भेट देत संपूर्ण बचावकार्याचा आढावा घेतला. विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत..दरम्यान, अपघातग्रस्त वाहनातील युवकांमध्ये रितेश राजेंद्र लोखंडे, सुहास जितेंद्र लोखंडे, महेश अनिल पवार, आदित्य अशोक साळुंखे, करण आनंद शिंगटे, निखिल अभिमन्यू शिंगटे, संदीप अशोक काटकर आणि अंश समीर चव्हाण यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिकृत ओळख व पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाकडून अंतिम माहिती जाहीर केली जाणार आहे..भीषण दुर्घटनेमुळे सातारा जिल्हा सुन्नआंबेनळी घाटातील या भीषण दुर्घटनेने संपूर्ण सातारा जिल्हा सुन्न झाला असून, दरीच्या तळाशी सुरू असलेल्या या अवघड बचाव मोहिमेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उर्वरित सहा जणांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, अशी प्रार्थना आणि अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.